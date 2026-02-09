Giorgia Meloni acuză „deriva iliberală” a stângii, după ce un comediant de dreapta criticat pentru glumele sale s-a retras de la San Remo, în urma presiunilor

Comediantul Andrea Pucci, care trebuia să prezinte una din serile festivalului, a fost criticat în trecut pentru glumele homofobe și pentru un moment în care a râs pe seama înfățișării fizice a liderei Partidului Democrat Elly Schlein, scriu Corriere della Sera și Reuters.

Prim-ministra italiană Giorgia Meloni a acuzat opoziția de centru-stânga că încearcă să-și reducă la tăcere criticii din lumea divertismentului, după ce un comediant de dreapta care urma să fie co-prezentator la popularul festival San Remo s-a retras din acest rol.

Andrea Pucci s-a retras brusc din distribuție duminică, spunând că el și familia sa s-au confruntat cu o serie de insulte și amenințări după ce postul public de televiziune RAI a anunțat că va fi co-prezentator pentru o seară a festivalului.

Meloni i-a luat imediat apărarea.

„Este îngrijorător faptul că, în 2026, un artist se simte obligat să renunțe la meseria sa din cauza climatului de intimidare și ură care s-a creat în jurul său”, a scris ea pe X.

„Deriva iliberală a stângii din Italia devine înfricoșătoare”, a adăugat Meloni.

Pucci este cunoscut pentru glumele sale incorecte din punct de vedere politic, despre care Corriere della Sera, cel mai bine vândut ziar italian, a scris luna aceasta că „aparțin secolului trecut”.

Comediantul a fost criticat în trecut pentru glumele homofobe și pentru un moment în care a râs pe seama înfățișării fizice a liderei Partidului Democrat Elly Schlein, scrie Corriere.

Pucci, care s-a declarat ca fiind de dreapta, a salutat victoria partidului lui Meloni în Italia.

Discuții pe tema politizării excesive a televiziunii Rai

Când s-a anunțat că Pucci va apărea la Sanremo, Partidul Democrat de centru-stânga a declarat că acesta este „în mod clar de dreapta, fascist și homofob”.

O organizație a consumatorilor, neutră din punct de vedere politic ,Codacons și-a exprimat și ea opinia, afirmând că personaje controversate precum Pucci nu ar trebui să apară la popularul festival italian.

Disputa a avut loc pe fondul unor tensiuni culturale profunde în Italia, opoziția acuzând coaliția de dreapta aflată la putere că operează o epurare a sectorului media și al artelor din țară.

Guvernul a respins acuzațiile, afirmând că stânga crede că deține monopolul asupra culturii italiene.

Televiziunea națională Rai se află în prima linie a bătăliei, criticii numind-o „TeleMeloni” din cauza numărului mare de susținători ai guvernului care ocupă poziții cheie.

Compania a fost întotdeauna plină de persoane numite pe criterii politice, care reflectă guvernul de la putere, dar criticii spun că dreapta are o rezervă limitată de talente din lumea artelor, ceea ce subminează reputația postului de televiziune.

Problema a ajuns din nou în prim-planul știrilor în acest weekend, când unui jurnalist cu legături strânse cu dreapta i s-a încredințat comentariul RAI la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă din nordul Italiei.

Majoritatea ziarelor au criticat o serie de gafe, printre care confundarea unei actrițe italiene cu cântăreața americană Mariah Carey și confundarea șefei Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, cu fiica președintelui Italiei, scrie Reuters.

„Ce mai trebuie să se întâmple pentru ca TeleMeloni să fie înlăturat?”, au declarat doi parlamentari seniori ai Partidului Democrat, Sandro Ruotolo și Stefano Graziano.

„Italienii se confruntă cu grave urgențe sociale, Meloni e preocupată de programul Festivalului de la Sanremo”

După intervenția lui Meloni, opoziția a venit cu noi critici, amintind că Italia se confruntă cu probleme mai serioase decât San Remo, precum pagubele survenite după furtunile din sudul țării.

„În timp ce Sicilia are mii de persoane strămutate și italienii se confruntă cu grave urgențe sociale, Meloni și conducerea guvernului sunt preocupați de programul Festivalului de la Sanremo”, a spus parlamentarul PD, reprezentant în comitetul de supraveghere al Rai.

„Luăm act de decizia lui Andrea Pucci de a se retrage din co-prezentarea uneia dintre serile Festivalului”, a continuat el, „o alegere de bun simț care, evident, nu este împărtășită de toată lumea. Cu siguranță nu este împărtășită de directorul RaiSport, Paolo Petrecca, care, după un comentariu rușinos la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, continuă neclintit să rămână în funcție”.

„O asigurăm pe președinta (consiliului de miniștri) Meloni”, a mai spus Graziano, „și pe vicepreședintele Salvini: în Italia, nu există o derivă iliberală a stângii, ci mai degrabă o evidentă inadecvare culturală din partea dreptei aflate la guvernare”.

„Singurul atac real asupra instituțiilor este cel al majorității guvernamentale, care încearcă să controleze informația publică, să delegitimeze disidența și, prin reforma sistemului judiciar, să submineze separarea puterilor”, a mai spus Graziano.