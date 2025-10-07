Giorgia Meloni, anunț neașteptat: A fost denunțată la Curtea Penală Internațională pentru complicitate la genocidul din Fâșia Gaza

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat marți că ea și doi dintre miniștrii săi au fost denunțați la Curtea Penală Internațională (CPI) pentru presupusă complicitate la genocid în legătură cu ofensiva Israelului în Fâșia Gaza, informează Reuters.

Într-un interviu acordat postului public de televiziune RAI, Meloni a spus că ministrul apărării, Guido Crosetto, și șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, au fost denunțați și a precizat că ea „crede” că la fel s-a întâmplat și în cazul lui Roberto Cingolani, șeful grupului din domeniul apărării Leonardo.

„Nu cred că există un alt caz similar în lume sau în istorie”, a spus Meloni.

Ea nu a dat detalii despre cine a intentat procesul împotriva ei și a miniștrilor din cabinetul de la Roma.

Italia a fost scena unei serii de demonstrații în ultima săptămână, care au adus sute de mii de oameni în stradă pentru a protesta față de uciderile în masă din Gaza, mulți dintre protestatari vizând-o și pe Meloni.

Guvernul său de dreapta, în general un susținător ferm al Israelului, s-a distanțat recent de ceea ce numește ofensiva „disproporționată” din Fâșia Gaza, dar nu a rupt niciun fel de legături comerciale sau diplomatice și nici nu a recunoscut statul Palestina.

Atacul israelian asupra enclavei palestiniene de coastă a început după ce, potrivit datelor israeliene, membri ai grupării militante palestiniene Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici într-un atac asupra sudului Israelului, desfășurat fix în urmă cu 2 ani, pe 7 octombrie 2023.

Răspunsul Israelului a dus la moartea a peste 67.000 de persoane, potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza.

Israelul neagă acuzațiile de genocid.

Meloni a mai declarat că este „uimită” de acuzația de complicitate la genocid, deoarece „oricine cunoaște situația știe că Italia nu a autorizat noi livrări de arme către Israel după 7 octombrie”.

Ca răspuns la comentariile ei, un purtător de cuvânt al companiei Leonardo a spus că Roberto Cingolani a exprimat deja poziția firmei într-un interviu acordat ziarului Corriere della Sera luna trecută. În respectivul interviu, Cingolani a precizat că sugestia conform căreia compania pe care o conduce este complice la genocid reprezintă „o înscenare foarte gravă”.

În comentarii separate, Meloni a spus că ea crede că președintele SUA, Donald Trump, a ajuns la concluzia că Rusia nu este interesată de un acord de pace cu Ucraina.

„În fața acestui refuz al (președintelui rus Vladimir) Putin (…) singura cale de urmat este să exercităm presiuni, să continuăm să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni”, a afirmat șefa guvernului italian.