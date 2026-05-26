Giorgia Meloni critică dur UE: Un gigant birocratic care a sacrificat competitivitatea pe altarul ideologiei

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a criticat marți Uniunea Europeană ca fiind prea birocratică și insuficient de asertivă pe scena globală, într-un discurs la reuniunea anuală a asociației industriale Confindustria, relatează ANSA, conform Agerpres.

„Principala și enorma slăbiciune care ne afectează direct este structura actuală a Uniunii Europene, un gigant birocratic care a sacrificat prea adesea competitivitatea și creșterea strategică pe altarul abordărilor ideologice și tehnocratice”, a spus Meloni.

Giorgia Meloni a îndemnat frecvent UE să renunțe la politicile ecologiste, despre care spune că frânează creșterea și se dovedesc contraproductive, menționează ANSA.

„Europa a fost neobosită în capacitatea sa de a multiplica regulile în fiecare aspect al vieții de zi cu zi, dar mioapă când a venit vorba de a-și face vocea auzită pe scena globală”, a remarcat ea marți.

Meloni a propus, în context, lansarea unui proiect comun cu Confindustria pentru reformarea birocrației italiene.