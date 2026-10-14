Giorgia Meloni, fosta aliată a lui Trump, critică aspru acordul acestuia cu Putin: „Riscurile sunt clare”

Declarațiile prim-ministrei Italiei vin după ce Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să furnizeze inițial peste 300.000 de tone metrice de motorină pe piețele americane și globale.

Acordul dintre Statele Unite și Rusia privind furnizarea de motorină este o „alegere foarte riscantă” care contravine eforturilor de a-l obliga pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor cu Ucraina, a declarat miercuri prim-ministra Italiei Giorgia Meloni, citată de Reuters.

„Rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare”, a declarat Meloni în fața parlamentului italian înaintea summitului UE de săptămâna aceasta.

„Acest acord conferă Moscovei legitimitate în timp ce bombele sale continuă să cadă asupra orașelor ucrainene, generează noi venituri pentru finanțarea războiului și slăbește implicit eficacitatea sancțiunilor”, a adăugat ea.

Meloni a fost văzută inițial drept o aliată ideologică a lui Trump și chiar a întreținut relații bune cu acesta în prima parte a mandatului acestuia la Casa Albă.

Relațiile s-au răcit dramatic după ce cei doi au intrat în conflict pe mai multe chestiuni. Trump a fost în special nemulțumit de decizia guvernului de la Roma de a refuza Statelor Unite utilizarea unei baze din Sicilia pentru desfășurarea operațiunilor ofensive din Iran.

Atacurile lui Trump la adresa Papei Leon și intervenția lui Meloni, care i-a luat apărarea Suveranului Pontif, au accelerat răcirea relațiilor.

„O investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit”

Statele Unite și Rusia au convenit săptămâna trecută ca Moscova să furnizeze inițial peste 300.000 de tone metrice de motorină pe piețele americane și globale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul, calificându-l drept „o investiție într-un război care trebuie să ia sfârșit”.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că acest lucru ar reduce prețurile la energie în Statele Unite, o problemă politică pentru Partidul Republican în perspectiva alegerilor din noiembrie, care vor determina controlul asupra Congresului.

Pe lângă livrarea inițială de 300.000 de tone de motorină, Trump a afirmat că Rusia va furniza apoi 500.000 de tone în noiembrie și încă un milion după aceea.

Viceprim-ministrul Rusiei, Alexander Novak, a confirmat aceste cifre pentru TASS, agenția de știri de stat a țării, afirmând că volumul exporturilor ar putea ajunge la trei milioane de tone pe lună în viitor.

Secretarul Trezoreriei din administrația Trump, Scott Bessent, a declarat pentru Fox News că acordul se va derula prin canalele legale existente de care dispun SUA pentru a contribui la scăderea prețurilor și că orice membru al Congresului care susține contrariul se înșală.

Meloni vrea un negociator – „o figură cu autoritate”

Meloni a mai declarat în parlament că cele 27 de țări ale UE ar trebui să numească „o figură cu autoritate” care să negocieze în numele Europei în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, fără a exclude un mandat oficial pentru Grupul E3, format din Germania, Franța și Marea Britanie.

„Dacă Franța, Germania și Marea Britanie consideră că pot obține rezultate mai bune pe cont propriu decât am putea obține cu toții împreună – și, până în prezent, aceasta este alegerea pe care au făcut-o -, atunci măcar să o facă în numele tuturor și cu un mandat oficial”, a spus Meloni.

În alte declarații, ea a afirmat că summitul UE va discuta despre ceea ce ea a numit o escaladare a atacurilor hibride rusești, referindu-se la incursiunile cu drone, atacurile cibernetice, sabotajele și alte operațiuni sub acoperire menite să slăbească sprijinul acordat Kievului.

„Trebuie să ne protejăm infrastructura critică: rețelele energetice, cablurile submarine, porturile, aeroporturile și domeniul subacvatic, unde Italia deține o expertiză remarcabilă”, a spus ea.