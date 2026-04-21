Giorgia Meloni, insultată la televiziunea rusă de cel mai virulent propagandist al Kremlinului / Ambasadorul Rusiei, convocat la Roma

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a anunţat marţi convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta faţă de declaraţiile „extrem de grave şi jignitoare” ale prezentatorului Vladimir Soloviov la televiziunea rusă la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni.

Potrivit presei italiene, Soloviov a numit-o pe Meloni, în italiană, „ruşinea rasei umane”, „animal sălbatic”, „idioată certificată”, „Giorgia târfa”, adresându-se direct prim-ministrului: „ce femeie mică, urâtă şi rea”, relatează News.ro.

„Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, deoarece s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a continuat apoi el în limba rusă.

„Trădarea este al doilea ei nume, l-a trădat chiar şi pe Trump , căruia îi jurase anterior loialitate”, a mai spus propagandistul rus Vladimir Soloviov.

Întreaga clasă politică italiană, atât majoritatea, cât şi opoziţia, a condamnat ferm aceste declaraţii.

Relaţiile dintre Roma şi Moscova sunt tensionate de la declanșarea de către Rusia a războiului din Ucraina, Italia oferind un sprijin necondiţionat Kievului.