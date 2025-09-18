Giorgia Meloni și vicepremierii ei, vizați de măsuri sporite de securitate, după asasinatul din SUA: „Climatul politic nu este dintre cele mai bune”

Matteo Salvini, viceprim-ministrul și ministrul italian al Transporturilor, alături de premierul Giorgia Meloni, la Roma, pe 11 septembrie 2025. FOTO: Mauro Scrobogna / LaPresse / Profimedia

Dispozitivul de securitate pentru șefa guvernului de la Roma, Giorgia Meloni, și pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani și Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, au declarat joi surse guvernamentale pentru agenția italiană de presă ANSA, confirmând o relatare în acest sens a cotidianului Il Messaggero.

Aflată la conducerea guvernului din anul 2022, Giorgia Meloni și aliații săi au optat în tot acest timp pentru un dispozitiv de protecție de nivel secundar.

Dar recenta asasinare în SUA a activistului apropiat ideologic de orientarea lui Meloni a determinat luarea deciziei de consolidare a acestui dispozitiv, după ce Ministerul italian de Interne a emis vineri o circulară prin care dispune „revizuirea și posibil consolidarea măsurilor față de profilurile de risc”, potrivit Agerpres.

Decizia a fost confirmată joi de însuși vicepremierul Antonio Tajani, care este și șeful diplomației italiene.

„Mereu am spus că trebuie să folosim un limbaj diferit pentru a preveni inflamarea spiritelor. Astăzi, nivelul de securitate pentru premier, pentru vicepremierul Salvini și pentru mine a fost sporit, ceea ce înseamnă că climatul (politic) nu este dintre cele mai bune. Totuși, îndemn pe toată lumea la calm. Nu am jignit pe nimeni”, a spus Tajani.