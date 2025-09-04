Giorgio Armani a făcut planuri meticuloase pentru moartea sa. Cine va moșteni averea miliardarului care a murit fără copii

Giorgio Armani alături de nepoata sa Silvana și Pantaleo Dell’Orco, colaboratorul său de cursă lungă, la o prezentare de modă din 2023, FOTO: Giordano Riccardo-IPA / Abaca Press / Profimedia Images

Legendarul creator de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Cu ani în urmă, el a făcut planuri meticuloase pentru imperiul afacerilor pe care l-a creat. Pentru că nu a avut copii, averea sa va ajunge la alte rude.

Armani a fost în esență singurul acționar al afacerii pe care a fondat-o în anii 1970, alături de fostul său partener de viață, designerul Sergio Galeotti. Deși a fost extrem de discret în privința vieții sale private, Armani a declarat, într-un interviu acordat cu ani în urmă revistei Vanity Fair, că a avut relații atât cu femei, cât și cu bărbați. Cea mai longevivă relație a sa este considerată cea cu Galeotti, care a murit în 1985, în urma unui atac de cord suferit la vârsta de 40 de ani.

În condițiile în care el nu are copii cărora să le predea afacerea, au existat numeroase speculații privind viitorul pe termen lung al imperiului Armani și dacă acesta va reuși să își păstreze identitatea pe care fondatorul său a prețuit-o atât de mult, în condițiile în care lumea modei a ajuns să fie dominată de conglomerate.

Armani, cu o avere estimată de Bloomberg la peste 9 miliarde de dolari, a apărat întotdeauna independența companiei sale și a exclus o fuziune, mai ales cu grupurile franceze ca LVMH sau Kering, care de-a lungul anilor au „înghițit” branduri italiene celebre, precum Gucci.

Rudele apropiate de Giorgio Armani

Printre moștenitorii lui Armani se vor număra, probabil, sora lui, alți 3 membri ai familiei sale care lucrează deja la companie, colaboratorul său de cursă lungă Pantaleo Dell’Orco, și o organizație caritabilă.

Giorgio Armani are o soră mai mică, Rosanna (în vârstă de 86 de ani), două nepoate, Silvana și Roberta, precum și un nepot, Andrea Camerana.

Pantaleo Dell’Orco, mâna dreaptă a lui Armani de ani de zile, este considerat ca făcând parte din familie. Toți aceștia sunt membri ai consiliului de administrație al companiei și, cu excepția Rosannei, lucrează pentru grupul Armani.

Silvana și Dell’Orco sunt șefi pentru design, lucrând îndeaproape timp de decenii cu Armani, care i-a poreclit „locotenenții săi ai stilului”. Roberta este șefa departamentului pentru divertisment și relații cu VIP-urile, în timp ce Camerana este director pentru sustenabilitate.

Giorgio Armani a condus-o la altar pe nepoata sa Roberta la nunta acesteia în 1997, FOTO: Maurizio Maule / Zuma Press / Profimedia Images

Planurile făcute de Giorgio Armani pentru imperiul său

Un document datat în 2016, ținut la un notar din Milano și obținut de agenția Reuters în 2023, stabilește principiile pentru cei care urmează să moștenească afacerea, în timp ce un document separat detaliază alte lucruri, precum măsurile care trebuie luate pentru protejarea locurilor de muncă ale companiei.

Primul document explică modul în care moștenitorii lui Armani ar trebui să abordeze o eventuală listare pe bursă, acesta interzicând însă o astfel de mutare până la 5 ani de la moartea regelui modei. El exclude de asemenea orice fuziuni cu alte companii.

În ceea ce privește brandul Armani, documentul notează că viitorii conducători ai companiei trebuie să caute un stil „esențial, modern, elegant și care să nu fie ostentativ, cu atenție la detalii și vizibilitate”.

Reuters notează că documentul este produsul unei întâlniri extraordinare convocate de Armani în 2016 pentru a adopta noi reguli pentru companie, care să intre în vigoare după moartea sa.

Regulile stabilite de Armani prevăd împărțirea capitalului companiei în șase categorii distincte, fiecare cu puteri și drepturi de vot diferite. Documentul a fost modificat în septembrie 2023 pentru a exclude dreptul de vot pentru unele categorii.

Cum a vrut regele italian al modei să arate compania Armani după moartea sa

Giorgio Armani a creat în 2016 o fundație care deține o parte din părțile sociale ale companiei, dar care urmează să joace un rol important în protejarea afacerii pe care el a fondat-o alături de Sergio Galeotti. Scopul fundației este de a investi o parte a capitalului în cauze caritabile și de a menține influența lui Armani asupra companiei după ce el trece în neființă.

Regulile de guvernare ale fundației, consultate, de asemenea, de agenția Reuters, cer ca aceasta să gestioneze acționariatul Armani pentru a crea valoare, menține numărul de angajați și urmări respectarea valorilor companiei.

Regulile stabilite de Armani pentru moștenitorii săi prevăd, de asemenea, o „abordare precaută față de achiziții, cu scopul unic de a dezvolta talente care nu există intern pentru o piață, un produs sau canal”.

Ele prevăd și ca 50% din profitul net înregistrat de companie să fie plătit acționarilor. În ceea ce privește o eventuală listare pe bursă, documentul stipulează că aceasta va avea nevoie de votul majoritar al directorilor companiei „după al cincilea an ce urmează intrării în vigoare a acestui statut”, adică după moartea lui Giorgio Armani.

„Aceste principii fondatoare arată dorința lui Armani de a transmite și prelungi ideea sa asupra ceea ce înseamnă o companie sau o afacere, există o dorință pentru eternitate”, a declarat profesorul Guido Corbetta de la Universitatea Bocconi.