Girofaruri galbene, bodycam și uniforme negre: ce pot și ce nu pot face patrulele stradale din Sectorul 4. De unde au mașinile care seamănă cu cele de poliție

Patrulele cetățenești, înființate de primarul Daniel Băluță, și-au început activitatea în Sectorul 4 din Capitală.

Până acum au fost angajați 21 de oameni, care patrulează pentru prevenție, între ora 6 seara și 6 dimineața.

Patrulele au primit mașini care au fost colantate cu albastru și galben, însemnele Primăriei Sectorului 4 și Totul verde, compania de spații verzi care a făcut angajările.

Pe fiecare mașină scrie „Patrula stradală”, iar persoanele care patrulează au uniforme negre, cu același scris.

De unde provin mașinile, cine sunt și ce salarii au angajații din patrule, în articol.

Prima săptămână pentru patrulele cetățenești din Sectorul 4

Prima ieșire în teren a avut loc lunea trecută, după ce angajații au fost instruiți de reprezentanții Poliției Locale și ai Poliției Naționale, a declarat administratorul public al Sectorului 4, Alexandru Hazem Kansou, pentru HotNews.

În primele zile, angajații au discutat cu președinții asociațiilor de proprietari și cu locatarii din zona Tineretului–Șincai, pentru a afla care sunt principalele probleme cu care se confruntă aceștia.

De exemplu, locatarii le-au semnalat existența unor ganguri în care se strâng seara persoane care fac gălăgie și despre care suspectează că ar consuma substanțe interzise.

„Au făcut partea asta de închis locuri de joacă, pentru că acolo era problema cea mai mare cu persoanele care se strângeau acolo după lăsarea serii, consumau alcool, făceau gălăgie. Patrulele au mers la ei și i-au rugat să plece, ca să poată închide. Iarna se închid locurile de joacă la 18.00”, a declarat Hazem Kansou.

Raportează problemele de pe spațiul public

Patrulele au semnalat direcțiilor din Primărie responsabile sau instituțiilor responsabile și alte probleme pe care le-au văzut în spațiul public, cum ar fi cablurile căzute sau copacii doborâți de furtună și neridicați, becuri arse. Dacă au întâlnit persoane fără adăpost, au alertat Asistența socială.

„Au vorbit cu locatarii, au lăsat numerele lor de telefon, dacă este nevoie să fie sunați, oricum sunt în zonă și patrulează în fiecare seară. Adică să țină legătura cu comunitatea și, la sesizările lor, nu doar la ce văd ei, să poată să fie prompți și să ia legătura mai rapid cu Poliția Locală, care nu are suficient efectiv încât să acopere toată zona”, a explicat Kansou.

Mașinile Patrulei Stradale din Sectorul 4 – Sursă: Alunița Voiculescu

Nu au statut de polițiști, dar previn

Potrivit acestuia, patrulele au fost înființate în special pentru supravegherea pe timpul nopții, când autoritățile consideră că există mai multe probleme de ordine publică.

„Știți foarte bine că ei nu sunt polițiști locali, deci nu pot să aibă același fel de intervenții și nu au același statut, dar când sunt văzuți pe stradă noaptea și există anumite forme de manifestare care nu sunt civice, unele chiar ilegale, ei previn”, a declarat administratorul public.

Problema cu drogurile, pentru care au fost înființate patrulele, deocamdată s-a calmat, după ce Poliția a făcut săptămâna trecută descinderi la cele două locuințe unde se vindeau astfel de substanțe.

„Dacă au dispărut locurile de unde cumpărau, nu mai au de ce să vină în cartier”, a explicat administratorul public.

Cine sunt angajații și cum patrulează

Până acum au fost angajate peste 20 de persoane, însă Primăria Sectorului 4 intenționează să ajungă la aproximativ 40 de angajați, pentru a putea acoperi și alte cartiere.

În prezent, patrulele sunt concentrate în zona Unirii–Tineretului–Șincai, unde, potrivit administrației locale, au fost primite cele mai multe reclamații de la cetățeni. Pe viitor, acestea ar urma să ajungă și în Berceni, Reșița și Giurgiului.

Angajații patrulează individual, nu în echipaje de câte două persoane, și au repartizate anumite zone pe care trebuie să le supravegheze. Deși au la dispoziție mașini, patrularea propriu-zisă se face pe jos, autoturismele fiind folosite pentru deplasarea dintr-o zonă în alta.

„Chiar dacă este o perioadă mai friguroasă, pot să ia o pauză să se încălzească, dar asta este discuția, să patruleze pe jos”, a explicat Kansou.

Foști polițiști sau cadre militare

Potrivit administratorului public, printre persoanele recrutate se numără foști polițiști și cadre militare, dar și tineri fără o astfel de experiență.

La angajare s-a ținut cont de aptitudinile psihologice și de condiția fizică a candidaților.

„Mulți dintre ei sunt foști polițiști de la Poliția Națională, adică au un antrenament făcut și o rigoare. Majoritatea sunt mai tinerei, dar au fost câțiva dintre ei pe care nu aveai cum să nu îi iei, pentru că aveau o pregătire în sensul acesta foarte bună, inclusiv cadre militare care au ieșit mai devreme la pensie sau au plecat, au undeva la 40 de ani. Vom vedea pe parcurs cine se adaptează. Cine nu, ne strânge mâna”, a declarat Kansou.

Ce mașini și echipamente au patrulele cetățenești

Patrulele au la dispoziție aproximativ 15 autoturisme, care au aparținut în mare parte Poliției Locale Sector 4 și care nu mai erau utilizate, după reducerea numărului de polițiști locali.

Potrivit lui Kansou, mașinile au fost transferate companiei Totul Verde printr-o hotărâre a Consiliului Local, ca aport în natură la capitalul social. O parte dintre autoturisme au fost reparate, iar cele funcționale au fost colantate direct.

„Noi, reducând numărul polițiștilor locali de-a lungul anilor, am rămas cu foarte multe mașini neutilizate. Și atunci, prin hotărâre de Consiliu Local, ele au fost trecute la Totul Verde, printr-o mărire de capital în natură. Cele care funcționau le-am luat și le-am colantat direct, iar pe celelalte le-am reparat”, a explicat administratorul public.

Girofaruri galbene și camere bodycam

Autoturismele au fost vopsite sau colantate în albastru și galben, au inscripția „Patrula stradală” și sunt dotate cu girofaruri galbene.

Kansou spune că a fost aleasă această culoare deoarece angajații nu au statut de polițiști și nu pot folosi semnalele luminoase specifice acestora.

Angajații poartă uniforme negre, inscripționate cu denumirea patrulelor, și sunt dotați cu telefoane și camere video corporale, de tip bodycam.

Camerele pot fi pornite atunci când angajații observă un incident, iar imaginile ar putea fi folosite ulterior ca probe de către poliție, potrivit administratorului public.

În schimb, angajații nu au în dotare arme, spray-uri sau alte echipamente de intervenție. Nici nu pot legitima.

De ce a înființat Primăria Sectorului 4 patrulele cetățenești

Potrivit lui Kansou, decizia de a înființa aceste patrule a venit în urma reclamațiilor primite de la cetățenii din zona Tineretului – Șincai.

Acesta spune că au existat memorii semnate de câteva sute de locatari, unele trimise inițial Poliției Naționale, în urmă cu aproximativ un an, și transmise ulterior și Primăriei Sectorului 4, privind înmulțirea consumatorilor de droguri în cartier și vânzarea de droguri ușoare.

Oamenii au reclamat probleme legate de persoanele care se adună noaptea în anumite zone, fac gălăgie și tulbură liniștea publică.

Administratorul public susține că Poliția Locală Sector 4 are cel mai mic număr de angajați dintre polițiile locale din București și că administrația nu poate face noi angajări din cauza restricțiilor impuse de Guvern.

În aceste condiții, Primăria a decis să înființeze patrulele prin compania municipală Totul Verde, compania Primăriei care se ocupă de spațiile verzi din Sector.

„Este singura soluție identificată”

„Cum suntem la momentul acesta cu cel mai mic număr de poliție locală în București, nici nu putem să facem recrutări la Poliția Locală, avem acele ordonanțe care au fost prelungite an de an. Asta este singura soluție identificată. Nu știm dacă este cea mai bună, o să vedem cum funcționează”, a declarat Kansou.

Hazem Kansou a spus că Poliția Locală are 76 de angajați la toate serviciile, de la mediu, la disciplina în construcții și, fiindcă lucrează în ture, la ordine publică seara sunt doar 10 polițiști locali pentru tot sectorul.

În cazul în care văd o agresiune, patrulele vor interveni să o oprească și vor suna la Poliție.

„Nici polițistul nu are voie nici să bată pe nimeni, nici să intervină într-un mod agresiv, dar dacă se întâmplă o infracțiune în fața lor, pot să intervină. Și eu, cetățean, dacă văd că se întâmplă în fața mea ca o femeie să fie agresată noaptea, normal că intervin. Îl gonesc pe ăla de acolo, o salvez. Adică e o intervenție în limita prevăzută de lege pe care o pot face aceste patrule. Ei n-au drept de a reține, cum nu are nici Poliția locală, dar pot interveni”, a explicat administratorul public.

Ce spun cetățenii

Am vorbit și cu câțiva cetățeni din cartier, pentru a vedea ce s-a schimbat după apariția patrulelor.

„Eu nu i-am văzut, dar nici nu ies așa mult seara. Deci nu am ce să vă spun”, ne-a spus unul dintre cetățenii cu care am vorbit.

Alunița Voiculescu, un alt locuitor al cartierului spune că i-a văzut o singură dată.

„Am văzut doar trei domni în uniformă și două mașini tematice. Am intrat un pic în vorbă, păreau plini de entuziasm, dar când i-am întrebat mai în detaliu ce fac, nu au știut să-mi spună. Pentru că ei, de fapt, n-au nicio putere. Au primit mașinile acelea care sunt ilegal dotate cu lumini galbene. Patrula cetățeanului nu este în codul rutier, n-au voie să-și pună acele girofaruri. Am înțeles că poliția locală nu prea mai are personal, așa mi-a zis. Dar patrulele astea practic sună la poliție în cazul în care se întâmplă ceva, că ei nu au ce să facă”, a declarat Alunița Voiculescu pentru HotNews.