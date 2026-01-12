VIDEO Globurile de Aur 2026: „The Pitt” și „The Studio” au dominat categoria TV / Celebrul serial care a avut cele mai multe nominalizări a plecat cu mâna goală

Serialul medical „The Pitt” al HBO Max, care pune în lumină situația tensionată din camerele de urgență din America, a câștigat duminică premiul pentru cel mai bun serial dramatic la Globurile de Aur, în timp ce „The Studio”, o satiră hollywoodiană de la Apple TV, a câștigat premiul pentru cea mai bună comedie, transmite Reuters.

„The White Lotus”, unul dintre cele mai populare seriale ale HBO, care a avut cele mai multe nominalizări la categoria televiziune – șase, a plecat cu mâna goală.

„The Pitt” îl urmărește pe dr. Michael „Robby” Robinavitch, interpretat de Noah Wyle, care lucrează la camera de urgențe a Centrului Medical de Traumatologie din Pittsburgh, un loc adesea intimidant.

„În prezent, trăim într-o țară foarte divizată, dar cred că cinematografia ne unește pe toți, nu doar ca spectatori, ci și ca comunitate”, a declarat creatorul serialului „The Pitt”, R. Scott Gemmill. „Ceea ce faceți, poveștile pe care le spuneți, fac diferența”, a adăugat el care a fost și scenaristul serialului „ER”.

„The Pitt” a câștigat și premiul pentru cel mai bun actor, acordat lui Noah Wyle.

„Ce moment cu adevărat emoționant”, a declarat Wyle pe scenă, în discursul său de acceptare a premiului. „Am crescut într-o familie care acorda o mare importanță artei și curiozității”, a adăugat el, menționând că a beneficiat de „profesori incredibili” și de sfaturile unor „prieteni buni”. Wyle și-a încheiat discursul mulțumind lucrătorilor din domeniul sănătății.

Noah Wyle , you're a #GoldenGlobes WINNER 🌟



Congratulations on the win for Best Male Actor – Television – Drama for The Pitt! pic.twitter.com/VCZocJ6WRj — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Pe lângă premiul pentru cea mai bună comedie, Seth Rogen a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie pentru „The Studio”.

Rogen a glumit despre un episod al serialului satiric care a avut loc la Globurile de Aur. „Singura modalitate prin care puteam câștiga era să fac un spectacol în care să primesc unul fals”, a spus el.

Seth Rogen jokes about parodying the #GoldenGlobes in his show #TheStudio while accepting the award for 'Best Actor Comedy Series.' pic.twitter.com/RavSxviZQe — The Hollywood Reporter (@THR) January 12, 2026

„The Studio” îl urmărește pe Matt Remick, un director executiv de la Hollywood, interpretat de Rogen, care trebuie să găsească un echilibru între cerințele corporative ale industriei cinematografice și dorințele sale de conținut creativ.

Alți câștigători notabili au fost „Adolescence” și Jean Smart pentru cea mai bună actriță într-o comedie pentru „Hacks”.

Lista Globurilor de Aur 2026 la categoria televiziune: