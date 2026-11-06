Gluga trasă peste ochi, uniforma neoficială a adolescenților. Am întrebat un psiholog de ce se ascund tinerii sub glugă pe stradă, la școală, chiar și acasă

Îi spui să-și dea gluga jos, se uită urât la tine. O ține pe cap la școală, pe stradă, la masă și chiar și pe canapea, când se uită la TV. Ce se întâmplă cu adolescenții care par că nu mai suportă să fie văzuți fără hanoracul tras peste cap? Este doar o modă sau încearcă să se ascundă de privirile celorlalți, de propriile nesiguranțe ori de o lume care îi copleșește?

Psihologul Sorin Porneală explică ce nevoie poate ascunde acest gest aparent banal, în ce condiții se justifică îngrijorarea părinților și de ce ordinul „Dă-ți gluga jos!” poate face mai mult rău decât bine.

În adolescență, privirea celorlalți poate căpăta o importanță uriașă. Un comentariu despre înfățișare, o fotografie în care tânărului nu-i place cum arată sau teama că e analizat de colegi pot provoca un disconfort greu de înțeles pentru adulți. Teama că e observat și evaluat poate să apară chiar și atunci când nimeni nu-i acordă atenție.

„Adolescența este perioada în care apare fenomenul «publicului imaginar», când te simți urmărit de toți, deși fiecare e preocupat de sine. Astfel, gluga poate deveni granița dintre tânăr și ceilalți. Pe lângă asta, se poate adăuga nevoia de intimitate și de apartenență (pare a fi un cod vestimentar al generației)”, explică psihologul Sorin Porneală.

Pentru un adolescent care nu vrea să atragă atenția, gluga trasă peste frunte poate crea senzația că este mai puțin expus. Nu înseamnă neapărat că îi este teamă de oameni sau că încearcă să-i evite. Poate pur și simplu să nu aibă chef să fie privit, abordat sau întrebat ce are. Există și o dimensiune socială a acestei alegeri. Hanoracele supradimensionate fac parte din vestimentația multor tineri, iar felul în care le poartă poate fi influențat de prieteni, de muzica pe care o ascultă sau de persoanele pe care le urmăresc online. A purta aceeași haină ca ceilalți poate fi o modalitate de a arăta că aparții unui grup, fără să fie nevoie să spui asta în cuvinte.

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