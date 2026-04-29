Glumele făcute de Regele Charles la cina cu Trump: „Fără noi, ați vorbi franceza” / „Am încercat să reamenajăm și noi Casa Albă în 1814”

Regele Charles al III-lea a glumit cu Donald Trump marți, în cadrul cinei de stat de la Casa Albă, afirmând că americanii ar vorbi franceza dacă britanicii nu ar fi colonizat și ei America de Nord, transmite AFP.

Suveranul britanic a făcut astfel referire la declarațiile președintele american din ianuarie, când le-a spus europenilor, la summitul de la Davos, că fără sprijinul american din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, „ați vorbi germană și puțină japoneză”.

Într-un discurs ținut în sălile somptuoase ale Casei Albe, Charles al III-lea, aflat în vizită de stat de luni, a evocat originile atât britanice, cât și franceze ale numeroaselor toponime din Statele Unite, datorate stabilirii, în trecut, a coloniștilor celor două foste puteri rivale.

„Ați declarat recent, domnule președinte, că fără Statele Unite, țările europene ar vorbi germana. Aș îndrăzni să spun că, fără noi, ați vorbi franceza”, a glumit suveranul, stârnind râsetele și aplauzele audienței.

“You recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn’t for us, you’d be speaking French.”… pic.twitter.com/081CMblerI — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) April 29, 2026

Glume în serie făcute de Charles și Trump

Regele a glumit, de asemenea, pe tema „reamenajărilor” de la Casa Albă, mai ales costisitorul proiect de sală de bal susținut de miliardarul republican.

„Îmi pare rău să spun că noi, britanicii, am încercat, desigur, propriul nostru proiect de reamenajare imobiliară a Casei Albe în 1814”, a spus el, referire la faptul că, în acel an, soldații Regatului Unit au incendiat clădirea.

NOW: King Charles gets a laugh at the White House State Dinner.



"I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President, following your visit to Windsor Castle last year."



"And I'm sorry to say that we British, of course, made our own small attempt at real… pic.twitter.com/0V2HdHvi44 — Fox News (@FoxNews) April 29, 2026

Charles al III-lea și-a tachinat, de asemenea, aliații, afirmând că această cină este „o îmbunătățire considerabilă față de Boston Tea Party”, când, în 1773, coloniștii au aruncat în mare încărcăturile de ceai britanic supus unor taxe foarte mari.

Donald Trump, la rândul său, și-a luat în vizor adversarii politici interni cu propriile sale glume.

„Vreau să-l felicit pe Charles pentru discursul fantastic pe care l-a ținut astăzi în fața Congresului. A reușit să-i facă pe democrați să se ridice în picioare, lucru pe care eu nu am fost niciodată capabil să-l fac”, a declarat el.

Trump: He (Charles) got the Democrats to stand — I've never been able to do that. I couldn't believe it!" 🤣 pic.twitter.com/NMY6yi1Lw7 — Flash Update (@flashupdatenews) April 29, 2026

Charles al III-lea și Donald Trump au salutat amândoi „relația specială” care leagă Londra de Washington, în ciuda dezacordurilor privind războiul din Iran.

Regele i-a oferit interlocutorului său ca dar clopotul unei nave cu un nume potrivit, HMS Trump, un submarin britanic pus în serviciu în 1944: „Fie ca acesta să fie o mărturie a istoriei comune a națiunilor noastre și a viitorului lor strălucit. Și dacă într-o zi veți avea nevoie să ne contactați, nu ezitați să ne sunați”.