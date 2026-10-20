GO GLOBAL > SOUTH: 10 start-up-uri tech din România și Europa de Sud-Est, pregătite pentru piețele din Asia de Sud-Est

Upgrade 100 și IMPACTUM Group lansează la IQ Digital Summit București, pe data de 15 octombrie, GO GLOBAL > SOUTH, un program de accelerare internațională pentru start-up-uri tech din România și Europa de Sud-Est care vor să intre pe piețele din Sudul Global, cu un prim focus pe Asia de Sud-Est. Programul selectează până la 10 companii aflate între seed și Series A. Acestea vor primi mentorat de la experți activi în regiune, acces la investitori și vizibilitate internațională. Participarea nu presupune cedarea de equity și nici plata unui success fee. Înscrierile sunt deschise până pe 15 noiembrie – detalii aici.

De ce Asia de Sud-Est

Sud-Estul Asiei reunește peste 700 milioane de locuitori și una dintre economiile digitale cu cea mai rapidă creștere din lume, estimată la 300 miliarde de dolari (GMV)*. Indonezia, cea mai mare piață din regiune, și Singapore, hubul financiar și de investiții, sunt primele destinații vizate. Pentru fondatorii din Europa de Sud-Est, regiunea rămâne însă greu accesibilă din trei motive: distanța culturală, lipsa contactelor locale și accesul limitat la investitori.

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Articol susținut de Upgrade 100