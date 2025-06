Goldbach, cu Mirel Rădoi partener, cumpără o parte dintr-o fostă fabrică veche de un secol, ex-emblemă a României

Grupul Goldbach, deținut de soții Elena Oancea și Florentin Avădanei, a cumpărat de la omul de afaceri Simon Maurer o parte din terenul fostei fabrici de zahăr Târgu Mureș, pentru a construi un parc de retail ce se va adăuga rețelei pe care grupul o are deja și în care îi au ca parteneri pe fostul jucător de fotbal Mirel Rădoi și pe fiul lui Cristian Borcea.

„Noi am achiziționat două loturi în Târgu Mureș, în total aproximativ 12.000 de metri pătrați, pe care vom dezvolta două proiecte de retail, unul pe parter (circa 3.100 metri pătrați) și celălalt parter plus etaj (aproximativ 4.300 metri pătrați). Ancora food există deja (Lidl, deschis în iunie anul trecut, n.red.), iar noi vom dezvolta un proiect mixed use: retail și servicii. Vom avea pe lângă retailul clasic și spații amenajate pentru sală de fitness, loc de joacă pentru copii, agenție bancară etc.“, a declarat, pentru Profit.ro, Florentin Avădanei, fondator și co-CEO al Goldbach Group.

