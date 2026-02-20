Google mizează pe AI în lupta cu malware-ul. Zeci de mii de conturi de dezvoltatori au fost interzise în 2025

Google spune că și datorită noilor sisteme AI, magazinul de aplicații Play este vizat de mai puțini „actori” cibernetici rău intenționați. Google publică anual un raport cu detalii despre aplicațiile „malware” respinse și despre diversele amenințări informatice care apar.

„Am integrat cele mai recente modele de inteligență artificială generativă ale Google în procesul nostru de revizuire, ajutând echipa umană de evaluare să identifice mai rapid tipare complexe de comportament malițios”, spun cei de la Google.

În cel mai recent raport privind siguranța ecosistemului de aplicații Android, compania a anunțat că a împiedicat publicarea a 1,75 milioane de aplicații care încălcau politicile Google Play anul trecut, în scădere față de 2,36 milioane în 2024 și 2,28 milioane în 2023, scrie publicația TechCrunch.

Google a menționat că investițiile în AI și alte mecanisme de apărare „in real time” au ajutat la combaterea acestor amenințări, dar au avut și un efect de descurajare asupra actorilor „malițioși”.

Google revizuiește și monitorizează aplicațiile, pentru a preveni malware-ul, fraudele financiare, încălcările vieții private, abonamentele cu opțiuni ascunse și alte amenințări.

„Inițiative precum verificarea dezvoltatorilor, controalele obligatorii înainte de publicare și cerințele de testare au ridicat standardele ecosistemului Google Play, reducând semnificativ căile prin care actorii rău intenționați pot intra”, spune Google.

Compania adaugă că protecțiile sale „multi-stratificate (multi-layered), bazate pe AI” au „descurajat actorii rău intenționați să publice aplicații cu malware”.

De exemplu, Google mai spune că a interzis peste 80.000 de conturi de dezvoltatori care în 2025 au încercat să publice aplicații periculoase, numărul fiind în scădere puternică față de anii trecuți.