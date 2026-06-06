Google va plăti către SpaceX 920 de milioane de dolari pe lună pentru acces la Colossus

Collosus 1 este cel mai puternic supercomputer al lumii, un centru format din peste jumătate de milion de procesoare, operat de compania lui Elon Musk, SpaceX și aflat în Memphis, SUA.

Ca și un contract anterior, cel încheiat de SpaceX cu Anthropic, nevoia Google de putere de calcul vine pe fondul unei creșteri masive a folosirii inteligenței artificiale de către companii și oameni.

În timp ce tot mai multe personalități și instituții îndeamnă la prudență, atracția consumatorilor față de AI continuă să sporească.

Compania spațială SpaceX a încheiat un acord pentru servicii de putere de calcul, înaintea listării sale istorice la bursă, de data aceasta cu Google. Acordul a fost anunțat vineri, într-un document depus la autoritățile de reglementare, relatează Reuters și Tech Crunch.

Conform acordului, Google va plăti către SpaceX 920 de milioane de dolari lunar, din octombrie 2026 până în iunie 2029, pentru acces la „aproximativ 110.000 de procesoare grafice (GPU-uri), procesoare (CPU), memorie și alte componente conexe NVIDIA”.

Putere de calcul de la xAI

Acordul este similar ca durată și anvergură cu cel anunțat de SpaceX cu Anthropic la sfârșitul lunii mai.

În cadrul acelui acord, Anthropic a acceptat să plătească companiei SpaceX 1,25 miliarde de dolari pe lună până în 2029 pentru a închiria toată capacitatea de calcul disponibilă din centrul de date Colossus 1, pe care xAI (AI-ul lui Elon Musk care face parte din SpaceX) l-a construit inițial pentru propriile proiecte în domeniul inteligenței artificiale.

Colossus 1 a SpaceX, situat în Memphis, Tennessee, este cel mai mare supercomputer și centru de date dedicat AI. Este echipat cu peste 220.000 de procesoare Nvidia.

Acordul cu Google acoperă aproximativ jumătate din capacitatea de calcul la care Anthropic are acces în cadrul Colossus 1.

SpaceX nu a precizat care centru de date va fi utilizat de Google. Directorul executiv Elon Musk a sugerat anterior că firma sa ar urma să rezerve centrul de date Colossus 2 pentru xAI.

Înainte de încheierea acordului cu SpaceX, puterea de calcul a Anthropic era semnificativ limitată. Google se află într-o situație cu totul diferită, unele estimări indicând-o drept cel mai mare deținător individual de capacitate de calcul pentru AI din lume.

Un reprezentant al Google a descris, într-un comunicat, acordul ca fiind rezultatul unei cereri neașteptat de mari pentru produsele Google bazate pe inteligență artificială.