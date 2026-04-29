Gorenje își consolidează poziția pe piața electrocasnicelor prin debutul la EuroCucina 2026

Gorenje participă în acest an la EuroCucina, cel mai important târg internațional dedicat expozițiilor de bucătării, marcând un pas important în consolidarea poziției sale pe piața electrocasnicelor. În cadrul evenimentului, compania prezintă o colecție atent selectată de produse, în care tehnologia și designul sunt integrate pentru a răspunde eficient cerințelor actuale ale consumatorilor.

Prezența Gorenje la EuroCucina este construită în jurul filosofiei „Life Simplified”, care pune accent pe integrarea naturală a electrocasnicelor în viața de zi cu zi. Soluțiile propuse urmăresc optimizarea timpului, reducerea complexității proceselor din bucătărie și crearea unui spațiu funcțional și confortabil.

Portofoliul Gorenje include electrocasnice proiectate pentru integrare facilă în diverse configurații de bucătărie, cu accent pe durabilitate și performanță constantă. Contextul EuroCucina reprezintă o oportunitate excelentă pentru a face cunoscută publicului întreaga lor gamă, demonatrând calitatea în care consumatorii au încredere de peste 75 de ani.

Tehnologie aplicată pentru simplificarea experienței în bucătărie

Printre inovațiile prezentate se numără cuptorul de pizza încorporabil, capabil să prepare o pizza napoletană în aproximativ 2 minute. Produsul, lansat în Italia, reflectă direcția brandului de a integra tehnologia avansată în procesele cotidiene de gătit.

De asemenea, Gorenje introduce AI Dish Designer, un asistent digital care sprijină utilizatorii în planificarea meselor. Integrat în ecosistemul ConnectLife, acesta utilizează ingredientele disponibile pentru a genera sugestii de preparate, contribuind la eficientizarea procesului de gătit.

Gama Smart KitchenFit este concepută pentru integrare completă în mobilierul de bucătărie, în timp ce modelul Built-in BigVolume oferă o capacitate extinsă de stocare. Aceste produse sunt echipate cu tehnologia AdaptTech, care analizează obiceiurile de utilizare și ajustează parametrii de funcționare pentru a optimiza consumul de energie și a menține prospețimea alimentelor.

Prin prezența la EuroCucina 2026, Gorenje își reafirmă direcția strategică: dezvoltarea de soluții tehnologice care simplifică utilizarea, susțin eficiența și se integrează natural în orice locuință.

