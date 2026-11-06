GoTech World aduce la București peste 15.000 de profesioniști și cele mai noi soluții tech pentru business. Evenimentul are loc pe 10 și 11 noiembrie, la Romexpo 

Viktoria Modesta, prima artistă pop bionică din lume, și o demonstrație live cu mănuși haptice care simulează simțul tactil, printre momentele speciale ale ediției aniversare.

GoTech World, cea mai amplă expo-conferință B2B cu soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est, are loc pe 10 și 11 noiembrie, la Romexpo, Pavilion B1. Ediția aniversară reunește comunitatea de business și tehnologie din regiune într-o agendă cu 12 scene tematice, peste 110 de speakeri internaționali și locali și peste 120 de parteneri, care prezintă, printre altele, soluții de inteligență artificială aplicată în business, securitate cibernetică, platforme de comerț electronic sau marketing digital.

Organizatorii estimează peste 15.000 de participanți de business, din România și din regiunea CEE, dintre care peste 7.400 la nivel de C-level. Aceștia vor reprezenta peste 6.200 de companii din industrii diverse, de la IT, retail și banking, la auto, energie, sănătate, publicitate și sectorul public, confirmând faptul că GoTech World se adresează întregului mediu de business.

Deschiderea oficială are loc marți, 10 noiembrie, de la ora 10:00, pe Main Stage, și reunește reprezentanți ai autorităților publice și ai partenerilor evenimentului: Bogdan Dumitru – ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Octavian Oprea – vicepreședintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Parlamentul României, Florin Popa – Director Orange Business, Adnan Olmez – General Manager ad/01, Cătălin Lupoaie – B2B Marketing Manager BCR și Alexandru Măxineanu – Managing Partner Universum Expo.

Un line-up internațional, de la artă și tehnologie asistivă la robotică și quantum computing

Printre speakerii ediției aniversare se numără Viktoria Modesta, cunoscută drept „prima artistă pop bionică din lume”, care va susține un keynote pe Main Stage despre human-centric design și despre modul în care tehnologia poate augmenta, nu înlocui, potențialul uman.

Alături de ea, tot pe Main Stage, Gijs den Butter, CEO al SenseGlove, susține o demonstrație live cu mănușile haptice SenseGlove R1, prin care un braț robotic apucă diverse obiecte, iar utilizatorul mănușilor simte senzația naturală de atingere și manipulare. Pe AI Stage, Marc O’Regan, Chief Technology Officer EMEA la Dell Technologies, aduce în discuție quantum computing și inteligență artificială, două dintre cele mai disputate direcții tehnologice ale momentului. Cei peste 110 de speakeri ai ediției acoperă cele 12 scene tematice, de la inteligență artificială și securitate cibernetică, până la dezvoltare software și transformare organizațională.

Peste 120 de parteneri aduc soluții aplicate pentru mediul de afaceri

Pentru al cincilea an consecutiv, Orange Business este partenerul principal al GoTech World. Compania aduce în prim-plan Live Intelligence, platforma de AI generativ care ajută angajații să redacteze texte, să sintetizeze informații sau să pregătească prezentări, oferind acces la mai multe modele AI într-o singură interfață, administrată la nivelul organizației. În completare, Orange Quantum Defender ajută companiile să se pregătească pentru riscurile pe care calculul cuantic le poate aduce asupra criptografiei folosite astăzi, combinând evaluarea și planificarea migrării cu soluții pentru protejarea comunicațiilor.

Inteligență artificială și automatizare în business

AD/01, cu peste 325 de specialiști în tehnologie, date, produs și digital, arată cum aceleași principii, transformare digitală, modernizare tehnologică și inovație prin AI și date, se aplică la nivelul brandurilor europene din grup. Synaptic, prin brandul MAGMA247, aduce inteligența artificială direct în interacțiunea cu vizitatorii: A.R.I.A., un asistent AI capabil să preia apeluri, să întâmpine vizitatori și să execute acțiuni în aplicații, poate fi testat live printr-o sferă LED interactivă de 1,5 metri, alături de soluțiile companiei pentru plăți, inventariere prin RFID și comunicații.

Tot pe zona de inteligență artificială aplicată se înscrie și Genpact, care ajută companiile să transforme procesele și datele astfel încât investițiile în AI să genereze rezultate de business măsurabile, prin Agentic Operations, o nouă generație de operațiuni bazate pe inteligență artificială, capabile să automatizeze procese complexe și să accelereze deciziile. Alfa Factory Software duce inteligența artificială în mediul industrial, printr-un digital twin care monitorizează și simulează activitatea unei fabrici, prin integrarea AI cu roboți și sisteme autonome, respectiv prin conectarea sistemelor ERP cu date reale din producție.

Securitate cibernetică și gestionarea riscurilor

Securitatea rămâne unul dintre domeniile cu cea mai mare aplicabilitate practică în cadrul evenimentului, iar SCOR o abordează dintr-o perspectivă esențială, cea a gestionării riscurilor: ca reasigurator global de top, contribuie cu o gamă diversificată de soluții de reasigurare și asigurare, pentru gestionarea riscurilor și creșterea rezilienței organizațiilor.

Protecția capătă și o dimensiune fizică prin Drone Flight Romania, care propune soluții de supraveghere aeriană autonomă, folosind tehnologie BVLOS și stații automate de andocare, încărcare și lansare a dronelor. Soluțiile companiei permit patrulare autonomă și monitorizare perimetrală, ziua și noaptea, pentru obiective logistice, industriale și energetice.

Pe partea digitală, Convex Network completează acest tablou, sprijinind companiile în accelerarea transformării digitale printr-un portofoliu de soluții de business și cybersecurity, precum HRMonizer, OrganizeCRM și LS Retail, alături de servicii de securitate precum NIS2 Compliance, Disaster Recovery, Vulnerability Management și HoneyOps, menite să asigure continuitatea și protecția infrastructurii IT.

Comerț, marketing și experiențe digitale

La capitolul comerț electronic, Trendyol, cea mai mare platformă de comerț electronic din Turcia, prezintă România ca hub regional și centru logistic pentru Europa Centrală și de Est, alături de soluțiile dezvoltate de Trendyol Tech, centrul de cercetare și dezvoltare al companiei, și de oportunitățile pe care platforma le oferă vânzătorilor locali și regionali de a ajunge pe piețele europene.

Tot din perspectiva experienței, Google, prin Product & UX Design Stage, reunește specialiști în UX/UI, product management și research, pentru a explora cele mai noi abordări în dezvoltarea de produse digitale centrate pe utilizator. Experiența capătă și o dimensiune fizică prin intermediul ASUS, care pune tehnologia în centrul creativității, de la integrarea laptopului Zenbook 14 într-un concept de cafenea, până la un concurs local de programare cu AI, susținut de laptopurile ProArt echipate cu RTX Spark.

Ecosistemul din spatele comerțului online se completează cu Sevio Marketplace, care conectează agențiile de publicitate cu publisheri din România și lansează o integrare de tip MCP, prin care agențiile își pot conecta asistentul AI la platformă pentru a construi rapid planuri media. Pe aceeași direcție, BigConvert leagă investițiile în marketingul online de obiectivele de business ale companiilor, prin Product XL, platforma proprie care procesează lunar peste 60 de milioane de produse pentru peste 120 de clienți din portofoliu.

Participarea la GoTech World 2026 se realizează prin achiziționarea unui bilet de acces, direct de pe site-ul www.gotech.world. În funcție de beneficiile dorite de fiecare participant, există cinci categorii de bilete disponibile: Standard Pass (159 EUR), Content Pass (299 EUR), Coding Area Pass (389 EUR, limitat la 25 de locuri, cu alegerea unui workshop hands-on), VIP Pass și Expo Pass, care oferă acces exclusiv în zona expozițională și este gratuit.

Partenerii GoTech World 2026:

Main Partner: Orange Business

Cybersecurity Stage Partner: BCR

AI Stage Partner: AD/01

AI in Marketing & eCommerce Stage Partner: Trendyol

Product & UX Design Stage: Google

Sponsors: Schwarz Digits Romania, SCOR, ELO Digital Office, Electronic Arts Romania, Happy Advertising, White Image

VIP Area Partner: ESET

Internet Partner: Viva Telecom

Workspace Area Partner: Supertree

Refresh Partner: AQUA Carpatica

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ani în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuildinguri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary – The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week este festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovație.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferința și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

RESPAWN este conceptul de eveniment dedicat culturii digitale, gaming-ului și esports-ului, care reunește competiții internaționale de top, creatori de conținut și comunitatea de gaming într-o experiență live, la Halo Events Center din București. Conceptul combină gaming-ul, tehnologia și entertainmentul interactiv într-un ecosistem unic, dedicat noii generații de consumatori digitali, cu zone de free to play, activări de brand și sesiuni de meet & greet cu creatori de conținut.

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