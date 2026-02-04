Grafic trist de la Eurostat: România sfidează orice cifră europeană la creșterea prețurilor. Peste dublu față de cea mai mare inflație pe anul 2025 din vreo țară UE

Eurostat a publicat inflația anuală pe 2025. Zona euro are 1,8%, iar cea mai mare inflație după România a fost în Slovacia, de 4,1%, relevă datele analizate de Profit.ro.

Creșterea prețurilor din România a sărit din orice grafic european, însă Eurostat, biroul statistic al Uniunii Europene, a calculat că a fost o inflație de 8,6% în 2025, față de ultima estimare a BNR, care indica o creștere la 9,6%.

Mai multe detalii pe Profit.ro.