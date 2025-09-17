GRAFICE România: cel mai mare deficit bugetar din regiune, cea mai mare inflație, cele mai mici creșteri de salarii, cu economia sub potențial

Reducerea deficitului bugetului României a început cu un val inflaționist, venit după o perioadă în care oricum inflația a fost ridicată, ceea ce face ca salariile reale să scadă, în timp ce în restul regiunii cresc. Corecția derapajelor va lua timp, iar creșterea economică se menține sub potențial, arată economiștii.

