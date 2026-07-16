GRAFICE Scumpiri viitoare în facturi. Explozie a prețului și volumelor de gaze tranzacționate pe BRM, care se va vedea în buzunar

Incertitudinile geopolitice, care înclină mai degrabă către o prelungire, dacă nu chiar o escaladare a conflictelor din Iran și Ucraina, și gradul redus de umplere a depozitelor, atât în România, cât și în Europa, au majorat cotațiile spot ale gazelor la cel mai înalt nivel al ultimelor 40 de zile, acestea depășind pragul de 250 de lei/MWh, relevă datele analizate de Profit.ro.

Citiți mai mult pe Profit.ro.