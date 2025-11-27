Granturi de 40.000 euro pentru transformare în business: Programul xGrow, cea mai nouă inițiativă pentru dezvoltarea IMM-urilor prin sustenabilitate și digitalizare

În contextul economic actual, în care respectarea standardelor ESG devine un criteriu esențial pentru succesul pe piață, IMM-urile din România resimt tot mai puternic presiunea de a se transforma pentru a face față provocărilor. Fără o direcție strategică în digitalizare, retehnologizare și sustenabilitate, ele riscă să își piardă competitivitatea pe termen lung și să fie expuse unor riscuri majore de conformitate.

Pentru a sprijini această tranziție vitală, Academia de Sustenabilitate, împreună cu Pluxee România, partener global în beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, lansează programul gratuit de transformare strategică și finanțare xGrow. Acesta este dedicat întreprinderilor mici și mijlocii cu până la 100 de angajați, din regiunile Nord-Est, Centru, Vest și Sud, oferind know how, consultanță personalizată și sprijin financiar.

Județele vizate sunt: Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, Vrancea, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Teleorman, Dâmbovița.

Calendarul programului xGrow

Termenul limită de înscrieri pentru IMM-urile din regiunile vizate: 10 Martie 2026

Desfășurarea sesiunilor online: 18 Martie – 28 Aprilie 2026

Dezvoltarea și analiza planurilor de transformare și de investiții, precum și selectarea IMM-urilor pentru sesiunile de pitch din cadrul evenimentelor: mai 2026

Locurile sunt limitate! Doar 25 de afaceri din fiecare regiune vor fi selectate pentru a participa în program.

Beneficiu dublu: know-how de top și granturi de 40.000 de euro

Programul oferă acces la cunoștințe de specialitate și, cel mai important, sprijin financiar direct: 4 IMM-uri câștigătoare vor primi granturi de câte 10.000 € fiecare, totalizând 40.000 €, pentru a implementa planurile elaborate în cadrul sesiunilor de lucru. În plus, granturile pot susține orice inițiative care contribuie la aplicarea măsurilor de sustenabilitate sau digitalizare în IMM-uri, oferind flexibilitate în utilizarea fondurilor pentru dezvoltarea durabilă și competitivă a afacerilor. Câteva exemple de astfel de măsuri sunt:

Eficientizarea energetică: instalare contoare smart, optimizare iluminat și încălzire;

instalare contoare smart, optimizare iluminat și încălzire; Digitalizarea proceselor: implementare software de gestiune stocuri, automatizare facturare și rapoarte financiare;

implementare software de gestiune stocuri, automatizare facturare și rapoarte financiare; Managementul deșeurilor: implementare sistem de colectare selectivă și monitorizare deșeuri;

implementare sistem de colectare selectivă și monitorizare deșeuri; Certificări: plata auditului și servicii consultanță pentru obținerea de certificări de mediu sau de eficiență energetică (ex. ISO 14001);

plata auditului și servicii consultanță pentru obținerea de certificări de mediu sau de eficiență energetică (ex. ISO 14001); Managementul flotelor: software pentru optimizarea rutelor și consum combustibil;

software pentru optimizarea rutelor și consum combustibil; Monitorizarea consumului de apă: sisteme pentru reducerea consumului;

sisteme pentru reducerea consumului; Mediul de lucru (birou) și spațiile verzi: echipamente pentru aer curat și iluminat natural.

xGrow: Un plan de transformare în 8 săptămâni

xGrow este o călătorie de învățare intensivă, structurată în jurul a 9 sesiuni online de grup, livrate de către experți de renume în domeniile lor. Programul culminează cu elaborarea a două livrabile esențiale: planul de transformare și planul de investiții.

Participanții vor lucra direct pe 5 piloni cheie (operațiuni, finanțe, leadership, sustenabilitate și digitalizare), care acoperă cele mai presante nevoi ale unei afaceri moderne:

Sesiunile 1-2 – Analiza business-ului, reziliență & creștere financiară : analiza modelului de business, identificarea riscurilor financiare și explorarea opțiunilor de finanțare.

: analiza modelului de business, identificarea riscurilor financiare și explorarea opțiunilor de finanțare. Sesiunea 3 – Leadership & angajați : evaluarea culturii organizaționale, formularea unui plan de beneficii și a unor strategii de retenție a talentelor.

: evaluarea culturii organizaționale, formularea unui plan de beneficii și a unor strategii de retenție a talentelor. Sesiunile 4-5 – Sustenabilitate aplicată : definirea strategiei ESG; măsurarea emisiilor de carbon pe baza datelor lunare înregistrate și stabilirea a 2-3 acțiuni low-cost cu impact rapid, precum și selectarea unui proiect pilot cu termen de realizare pe 6-12 luni

: definirea strategiei ESG; măsurarea emisiilor de carbon pe baza datelor lunare înregistrate și stabilirea a 2-3 acțiuni low-cost cu impact rapid, precum și selectarea unui proiect pilot cu termen de realizare pe 6-12 luni Sesiunea 6 – Povești de succes din România : explorarea modelelor de business adaptabile și reziliente și înțelegerea momentului potrivit pentru schimbări strategice

: explorarea modelelor de business adaptabile și reziliente și înțelegerea momentului potrivit pentru schimbări strategice Sesiunea 7 – Digitalizare : diagnosticarea nivelului actual de digitalizare, explorarea soluțiilor (ERP, AI, Cloud) și identificarea a 3 priorități tehnologice pentru următoarele 6-12 luni.

: diagnosticarea nivelului actual de digitalizare, explorarea soluțiilor (ERP, AI, Cloud) și identificarea a 3 priorități tehnologice pentru următoarele 6-12 luni. Sesiunea 8 – Marketing digital & comunicare : crearea unei strategii de marketing digital adaptate obiectivelor de sustenabilitate și orientate către publicul țintă.

: crearea unei strategii de marketing digital adaptate obiectivelor de sustenabilitate și orientate către publicul țintă. Sesiunea 9 – Atelier de lucru: aplicarea cunoștințelor pentru elaborarea planurilor de transformare și de investiții (cu accent pe ESG și digitalizare) și pregătirea documentelor finale pentru sesiunile regionale de pitching.

La finalul cursurilor, fiecare participant va avea ocazia de a stabili o întâlnire individuală cu un expert din partea echipei xGrow, pentru a primi feedback și consultanță personalizată în baza planului său de transformare.

Evenimentele regionale de pitching și acordarea granturilor de 40.000 de euro

După finalizarea programului de transformare, IMM-urile selectate vor participa la 4 evenimente de pitching, desfășurate fizic, în perioada 1-15 iunie 2026, în 4 orașe din regiunile vizate, Iași, Sibiu, Craiova, Timișoara. Aceste sesiuni vor fi parte dintr-o serie de evenimente dedicate comunităților locale de antreprenori.

Cele 4 companii care vor prezenta cele mai solide și inovatoare planuri de transformare și investiții, vor fi recompensate cu granturi de 10.000 € fiecare și vor beneficia de un bootcamp intensiv în București (19-20 iunie) pentru a pregăti demararea implementării în perioada iunie-septembrie 2026.

Poveștile și parcursul participanților la program, documentate pe toată durata anului, vor face obiectul unor studii de caz, cu scopul de a inspira și alte companii la nivel național în ceea ce privește bunele practici ale IMM-urilor.

Evaluarea și acceptarea participanților are loc pe întreg parcursul perioadei de înscriere, în baza calității aplicațiilor. Antreprenorii interesați să obțină un loc în program se pot înscrie folosind acest link.

Inițiatorii programului xGrow

Programul xGrow este rezultatul unui parteneriat strategic între două entități cu expertiză complementară, conceput pentru a maximiza impactul în comunitățile locale:

Academia de Sustenabilitate este parte a programului Sustainable Futures iniţiat de Social Innovation Solutions alături de Fundaţia Coca-Cola, partener fondator, Pluxee, partener strategic și BCR, partener principal. Academia de Sustenabilitate este primul hub digital educațional dedicat IMM-urilor care doresc să își extindă cunoștințele despre sustenabilitate și să dezvolte strategii integrate în acest domeniu. Platforma oferă cursuri, oportunități de dezvoltare și granturi pentru 25.000 de IMM-uri în România, Bulgaria, Croația, Serbia și Slovenia, urmând ca, din 2026, să se extindă și în Muntenegru. Până în acest moment, platforma oferă atât un curs introductiv dedicat dobândirii unei imagini de ansamblu asupra sustenabilității, cât și cursuri pentru IMM-urile care activează în industriile HoReCa și retail. Pentru mai multe informații, vizitați www.academia-de-sustenabilitate.ro.

Pluxee este un jucător global în domeniul beneficiilor și implicării angajaților, activând în 29 de țări. Pluxee ajută companiile să atragă, să motiveze și să rețină talentele datorită unei game largi de soluții în domeniile Meal & Food, Wellbeing, Lifestyle, Reward & Recognition și Public Benefits. Susținută de tehnologie de vârf și de peste 5.400 de membri angajați, Pluxee acționează ca un partener de încredere într-un ecosistem B2B2C interconectat, format din peste 500.000 de clienți, 37 milioane de consumatori și 1,7 milioane de comercianți. Cu o experiență de peste 45 de ani, Pluxee se angajează să creeze un impact pozitiv în comunitățile locale, sprijinind bunăstarea angajaților la locul de muncă și protejând planeta. Pentru mai multe informații, vizitați www.pluxee.ro.

