Granturi de 40.000 euro și sprijin în digitalizare și ESG pentru IMM-uri prin xGrow, programul lansat de Academia de Sustenabilitate și Pluxee România

Programul xGrow vizează dezvoltarea pe termen lung a rezilienței întreprinderilor mici și mijlocii din patru regiuni cheie ale României, prin infuzia de know-how și prin granturi nerambursabile directe.

Obiectivul xGrow este acela de a oferi IMM-urilor din România instrumentele necesare pentru a răspunde eficient și relevant oricărui context economic, având la bază principiile digitalizării și ale sustenabilității.

Academia de Sustenabilitate și Pluxee România: expertiză globală, impact local

Programul este rezultatul unui parteneriat strategic între două entități cu expertiză complementară, conceput pentru a maximiza impactul în comunitățile locale:

Academia de Sustenabilitate este primul hub digital educațional dedicat sprijinirii IMM-urilor prin finanțări, certificări și prin dezvoltarea cunoștințelor și strategiilor integrate de sustenabilitate. Platforma este o inițiativă cheie a programului Sustainable Futures, iniţiat de Social Innovation Solutions alături de Fundaţia Coca-Cola, partener fondator, Pluxee România, partener strategic și BCR, partener principal, funcționând ca un vector de know-how la nivel transfrontalier și fiind activă în prezent în cinci țări.

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare. SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, printre care Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau ESG Lab.

Pluxee România, lider în beneficii extrasalariale şi soluţii pentru creşterea implicării angajaţilor la locul de muncă, este prezent pe piață de peste 26 de ani. Pluxee sprijină companiile în atragerea, motivarea și reținerea talentelor acționând ca un partener de încredere într-un ecosistem Business-to-Business-to-Consumer puternic interconectat, dedicându-se creării unui impact pozitiv în comunitățile locale, susținerii stării de bine a angajaților și protejării mediului.

xGrow: sprijin concret pentru transformarea IMM-urilor

Lansarea xGrow vine ca un răspuns la nevoia IMM-urilor de a-și integra cerințele moderne de ESG (Mediu, Social, Guvernanță) și de a adopta strategii de digitalizare și de retenție a talentelor. Prin aducerea cunoștințelor specializate direct în comunitățile locale, parteneriatul contribuie la dezvoltarea economică a regiunilor vizate.

Județele vizate se află în regiuni cu un potențial semnificativ de creștere și transformare: Nord-Est (Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Galați, Vrancea), Centru (Sibiu, Brașov, Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud), Vest (Oradea, Arad, Timișoara, Hunedoara, Caraș-Severin) și Sud (Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Dâmbovița).

„Digitalizarea și sustenabilitatea sunt deja priorități pentru supraviețuirea și creșterea IMM-urilor românești, în special în regiunile aflate în plin proces de dezvoltare. Programul xGrow, dezvoltat alături de Pluxee, partenerul nostru strategic, ne permite să le oferim un sprijin concret – de la planuri personalizate și consultanță, până la granturi directe de 40.000 de euro – aducând astfel expertiza națională exact acolo unde este cea mai mare nevoie, pentru a construi afaceri mai reziliente, mai competitive și mai responsabile social.” – Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions.

Sprijin concret și investiții directe pentru IMM-uri

Participarea la program este gratuită și este structurată pe trei componente principale:

Grupuri de învățare online cu 2 cohorte, fiecare cu 7 sesiuni digitale interactive, axate pe domenii vitale precum sustenabilitate, operațiuni eficiente, finanțe strategice, leadership și digitalizare. Fiecare IMM participant din cele 4 regiuni vizate va finaliza procesul cu un Plan de Transformare și un Plan de Investiții personalizate. Evenimente regionale, în cadrul cărora IMM-urile selectate vor fi invitate să își prezinte planurile de transformare, iar 4 dintre acestea vor primi câte un grant în valoare de 10.000 de euro. Evenimentele se vor desfășura fizic, în 4 orașe, Iași, Sibiu, Craiova, Timișoara, vor fi deschise publicului local, având și componente educaționale pentru acesta. Bootcamp pentru cele 4 companii finaliste, un training intensiv offline, cu sesiuni de consultanță personalizată, pentru a accelera implementarea planurilor de transformare și de investiții.

“În fiecare economie locală, IMM-urile reprezintă mai mult decât simple afaceri – ele sunt in același timp angajatori, inovatori și pilonii rezilienței economice. Prin parteneriatul cu Academia de Sustenabilitate, Pluxee România susține antreprenorii din întreaga țară, oferindu-le sprijinul necesar pentru a gestiona tranziția către un model de business sustenabil, bazat pe viziune și responsabilitate pe termen lung.

Astăzi, sustenabilitatea și digitalizarea nu mai sunt opțiuni, ci condiții esențiale pentru creștere și leadership responsabil. Prin acest program, oferim IMM-urilor instrumente, know-how și resurse concrete pentru a construi organizații mai puternice, mai incluzive și mai adaptate viitorului — în beneficiul angajaților, al comunităților locale și al economiei românești în ansamblu” – Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

Alături de componentele programului de transformare pentru IMM-uri, Academia de Sustenabilitate și Pluxee vor lansa în luna februarie 2026 și un modul educațional online dedicat subiectelor cheie din agenda Socială (S din ESG), incluzând strategii de retenție, pachete de beneficii și bunăstarea angajaților.

Calendarul programului x Grow

Noiembrie 2025: startul înscrierilor

Februarie 2026: anunțarea IMM-urilor selectate

Mai 2026: desemnarea câștigătorilor granturilor

Iunie 2026: organizarea bootcamp-ului dedicat

Poveștile și parcursul participanților vor fi documentate prin studii de caz pe toată durata anului, pentru a inspira și alte companii la nivel național. Acest program, validat prin experiența și expertiza celor doi parteneri, reprezintă o investiție directă în viitorul afacerilor locale, menită să contureze următoarele povești de succes ale economiei românești.

Articol susținut de Social Innovation Solutions