Granturi IMM de câte 300.000-5 milioane EUR în județul Mureș și în Valea Jiului, prin Programul Tranziție Justă (PTJ)
Antreprenorii IMM din județul Mureș și din localitățile hunedorene acoperite de Investiția Teritorială Integrată (ITI) Valea Jiului și se vor putea înscrie, de la 1 noiembrie 2025, la o finanțare relansată în cadrul Programului de Tranziție Justă, pentru a putea obține granturi de câte 300.000-5 milioane EUR pe firmă.
