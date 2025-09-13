Granturi IMM de câte 300.000-5 milioane EUR în județul Mureș și în Valea Jiului, prin Programul Tranziție Justă (PTJ)

Imagine ilustrativă cu bancnote de 50 de euro și un calculator. FOTO: Anastasiia Stiahailo | Dreamstime.com

Antreprenorii IMM din județul Mureș și din localitățile hunedorene acoperite de Investiția Teritorială Integrată (ITI) Valea Jiului și se vor putea înscrie, de la 1 noiembrie 2025, la o finanțare relansată în cadrul Programului de Tranziție Justă, pentru a putea obține granturi de câte 300.000-5 milioane EUR pe firmă.

Citește mai departe pe StartupCafe

foto: DreamsTime.com