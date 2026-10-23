Grecia a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani: „Ar fi fost foarte ușor să nu facem absolut nimic”

Parlamentul Greciei a aprobat proiectul de lege care prevede „interzicerea utilizării serviciilor online de rețele sociale de către minori”, începând cu 1 ianuarie 2027, relatează ERT.

Dimitris Papastergiou, ministrul pentru guvernanță digitală și inteligență artificială a pledat în favoarea noilor reglementări, afirmând că reprezintă o soluție necesară, eficientă, proporțională și compatibilă cu dreptul comunitar european.

„Ar fi fost foarte ușor să nu facem absolut nimic astăzi și să așteptăm legea europeană perfectă. Însă problema este aici. Copiii se cufundă în fiecare zi… în internet și cred că un guvern responsabil trebuie să facă ceva ce are datoria să facă. Am procedat la fel și în cazul vânzării alcoolului și a produselor din tutun, iar măsura a reușit să limiteze vânzarea acestora încă din primele luni”, a declarat Papastergiou.

Acesta a precizat că „începând cu 1 ianuarie 2027, platformele vor trebui să verifice dacă, în cele din urmă, conturile pe care le găzduiesc și serviciile pe care le oferă sunt destinate adulților sau nu”.

Proiectul de lege care interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, susținut puternic de guvernul Greciei

„Le datorăm copiilor noștri copilăria lor. Asta facem astăzi. Avem datoria să îi protejăm. În contextul problemelor existente, proiectul de lege privind rețelele sociale aduce în societate ceva ce aceasta așteaptă”, a conchis Papastergiou.

„Nu mai avem timp de pierdut”, a subliniat în timpul dezbaterilor și Akis Skertsos, ministrul de stat care a inițiat proiectul de lege.

„Ne permitem luxul de a pierde ani pentru a proteja acest lucru elementar care este protejarea sănătății mintale, a siguranței și a dezvoltării psihosociale sănătoase a copiilor noștri, când vedem că ne confruntăm cu o evoluție tehnologică galopantă, care, literalmente, în doar câțiva ani de când există rețelele sociale, a schimbat radical, dramatic, modul în care copiii noștri gândesc, funcționează, se comportă și socializează?”, a întrebat acesta retoric în plenul parlamentului.

Opoziția din Grecia a votat împotriva proiectului de lege

„Sincer, când a început dezbaterea, speram că se va ajunge la un consens, deoarece ceea ce suntem pe cale să facem nu este o inițiativă pe care o întreprindem singuri. Este ceea ce a propus Comisia Europeană, în urma presiunilor exercitate de Grecia, de prim-ministrul grec și de alte state”, a remarcat Skertos.

Ministrul s-a referit la faptul că doar partidul de guvernare Noua Democrație al premierului Kyriakos Mitsotakis și-a anunțat sprijinul pentru proiectul de lege.

Dintre partidele de opoziție, PASOK s-a abținut, în timp ce SYRIZA, Soluția Greacă, Partidul Comunist din Grecia, împreună cu NIKI și Cursul Libertății (Plefsi Eleftherias), au votat împotrivă.

„Cred că mesajul transmis, cel puțin de către guvern, este că trebuie să ne facem treaba mai serios, în primul rând în calitate de părinți. Intervenția statului nu este suficientă. Este absolut necesar ca și părinții să se implice mai mult, într-un mod mai activ”, a mai declarat Akis Skertsos.