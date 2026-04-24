Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată țară din zona euro. Cine îi va lua locul

Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată țară din zona euro până la sfârșitul acestui an, nivelul său al datoriei urmând să scadă sub nivelul Italiei, potrivit unor surse Reuters și datelor din noul plan bugetar al Italiei.

Datoria Greciei este estimată să se reducă la aproximativ 137% din produsul intern brut în acest an, de la 145% în 2025, au declarat pentru agenția de presă doi înalți oficiali.

În schimb, Italia se așteaptă ca datoria sa să crească de la 137,1% din PIB în 2025 la 138,6% în 2026, conform planului bugetar multianual (DFP) al Trezoreriei, publicat joi.

„Grecia nu va mai fi cea mai îndatorată țară din zona euro – începând din acest an”, a declarat unul dintre cei doi oficiali greci pentru Reuters.

Noua estimare privind rata datoriei Greciei va fi inclusă în noul plan fiscal multianual al țării, care va fi prezentat Comisiei Europene la sfârșitul acestei luni.

Datoria Italiei va rămâne practic stabilă la 138,5% în 2027, înainte de a scădea la 137,9% în 2028 și la 136,3% în anul următor, conform planului său bugetar.

Din 2020, datoria publică a Greciei – cea mai mare din zona euro în ultimele două decenii – s-a redus cu peste 45 de puncte procentuale, ajungând la 145% din produsul intern brut anul trecut. Italia și-a redus datoria cu aproximativ 17 puncte procentuale în aceeași perioadă.

Grecia, care se redresează după o criză financiară de zece ani și trei programe de salvare în valoare totală de aproximativ 280 de miliarde de euro, intenționează să ramburseze înainte de termen împrumuturi în valoare de aproximativ 7 miliarde de euro din primul său program de salvare, în cursul acestui an.

