Grecia, paralizată de un protest uriaș la doi ani de la tragedia feroviară. Manifestații în zeci de orașe

Sute de mii de oameni protestează vineri în mai multe orașe din Grecia pentru a cere dreptate la doi ani de la cea mai mare tragedie feroviară din istoria țării, iar angajații din transportul aerian, feroviar și maritim au oprit lucrul, transmite Reuters.

57 de persoane au murit atunci când un tren de pasageri plin cu studenți s-a ciocnit cu un tren de marfă la 28 februarie 2023, în apropierea defileului Tempi din Grecia centrală.

Doi ani mai târziu, lacunele de siguranță care au provocat accidentul nu au fost remediate, a constatat joi o anchetă. O investigație judiciară separată rămâne nefinalizată și nimeni nu a fost condamnat în cazul accidentului feroviar de acum 2 ani.

Demonstrații în masă au fost planificate în zeci de orașe din întreaga țară. Toate zborurile interne și internaționale au fost suspendate, controlorii de trafic aerian alăturându-se navigatorilor, mecanicilor de tren, medicilor, avocaților și profesorilor într-o grevă generală de 24 de ore pentru a aduce un omagiu victimelor accidentului.

Întreprinderile au fost închise, iar teatrele și-au anulat spectacolele.

Huge mobilisations taking place right across Greece today, as workers bring capitalism to a standstill in a breathtaking general strike. Only workers have the power to stop the bosses. This is what solidarity looks like.pic.twitter.com/bVVVHrBcEH