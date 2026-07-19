Grecia se pregătește de primul său val de caniculă din acest an. Ce spun meteorologii

Grecia se pregătește să facă față primului său val de caniculă din acest an, după ce a fost ocolită de temperaturile record care au afectat cea mai mare parte a Europei în luna iunie, transmite France Presse.

Temperaturile maxime din Tesalia (centru), din anumite regiuni ale Peloponezului (sud) și din zona metropolitană a Atenei „ar putea să se apropie sau să depășească 40 °C”, înainte de a scădea probabil joi, a estimat duminică meteorologul Theodoros Kolydas pe Facebook.

„Nu ne confruntăm cu un simplu val de căldură, ci cu un episod de caniculă care prezintă caracteristicile unui val de căldură, în special în Grecia continentală”, a adăugat el referitor la perioada cuprinsă între luni și miercuri.

Sâmbătă, temperatura a depășit pentru prima dată în acest sezon pragul de 40 °C, în orașul Konitsa, din nord-vestul țării, ajungând la 40,4 °C, potrivit site-ului meteorologic meteo.gr.

Duminică, serviciul meteorologic național EMY a prognozat temperaturi cuprinse între 40 °C și 41 °C pentru luni și marți în Grecia continentală.

Aceste temperaturi ridicate apar însă târziu pentru luna iulie în Grecia, episoadele ploioase din iunie și vânturile puternice din iulie împiedicând instalarea valurilor de caniculă în timp ce recordurile de căldură se succedau în cea mai mare parte a Europei.

Potrivit meteo.gr, este a treia oară din 2011 când se ating 40 °C atât de târziu în sezon în Grecia, după episoadele din 20 iulie 2015 și 30 iulie 2013.