Grecia sporește protecția Bulgariei cu o baterie Patriot și avioane F-16, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu

Sisteme de apărare aeriană Patriot la baza Incirlik din Adana, Turcia, pe 19 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministerul apărării din Grecia a anunțat vineri că vor fi desfășurate un sistem antirachetă Patriot și avioane de vânătoare F-16 pentru a ajuta țara vecină din nord, Bulgaria, să contracareze eventuale atacuri iraniene, potrivit Euractiv.com.

În urma solicitării făcute de autoritățile de la Sofia, ministrul Nikos Dendias i-a transmis omologului bulgar, Atanas Zapryanov, că Grecia va oferi „resurse și personal pentru protecția Bulgariei”.

Astfel, a fost luată decizia de a reloca vineri o baterie Patriot într-o zonă adecvată din nordul Greciei, asigurând acoperire antibalistică pentru o mare parte a teritoriului bulgar.

„Suplimentar, o pereche de avioane F-16 vor fi staționate la o bază aeriană din nordul Greciei – cu unica misiune de a oferi protecție suplimentară Bulgariei”, a mai precizat Ministerul apărării de la Sofia.

Prezența avioanelor americane de vânătoare în Bulgaria, ca parte a unor exerciții NATO, a stârnit îngrijorare în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Grecia a desfășurat deja sisteme Patriot și avioane F-16 în Cipru.

Miercuri, sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO staționate în estul Mediteranei au distrus o rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a trecut de Siria și Irak. Ulterior, un oficial turc a declarat pentru AFP că Ankara crede că ținta era de fapt o bază militară din Cipru.

Într-un comunicat de joi, forțele armate iraniene au negat că ar fi lansat vreo rachetă spre teritoriul turc, insistând că Teheranul respectă suveranitatea Turciei.