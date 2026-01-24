Grecia vrea să înăsprească pedepsele pentru migrația ilegală, cu închisoare pe viață și expulzări imediate. Zeci de ONG-uri critică proiectul

Migranți în Portul Agia Galini, după ce au fost salvați de Garda de coastă a Greciei în zona Insulei Creta, în 19 decembrie 2025. Credit: Costas METAXAKIS / AFP / Profimedia

Ministerul grec al migrației a anunțat sâmbătă că a înaintat parlamentului un proiect de lege prin care „sancțiunile împotriva traficului ilegal de migranți vor fi înăsprite la toate nivelurile”, a scris AFP, potrivit Agerpres.

Proiectul introduce pedeaspa cu închisoarea pe viață pentru traficanții de migranți și prevede, de asemenea, expulzarea imediată a migranților condamnați pentru diverse infracțiuni. În plus, cuprinde sancțiuni pentru asistența acordată migranților intrați clandestin în țară.

O altă prevedere se referă la înăsprirea sancțiunilor împotriva activiștilor din organizațiile neguvernamentale urmăriți penal pentru trafic de migranți.

Proiectul, criticat de activiști

Un număr de 56 de ONG-uri, printre care filialele grecești ale organizațiilor „Medicii Lumii” și „Medici fără Frontiere”, au transmis o declarație comună în care cer retragerea imediată a unor articole din proiect, spunând că acestea transformă contravenții în infracțiuni pedepsite cu până la zece ani de închisoare și amenzi de zeci de mii de euro.

ONG-urile în cauză susțin că proiectul acordă prerogative prea mari Ministerului pentru migrație, care va putea decide să radieze o astfel de organizație din registrul ONG-urilor și să-i interzică operațiunile pe teren doar pe baza unor proceduri judiciare inițiate împotriva unuia dintre membrii săi, fără o condamnare printr-o hotărâre a justiției.

Ministerul susține că vrea să promoveze și imigrația legală prin acest proiect, prin simplificarea procedurilor de recrutare pentru lucrătorii din țări terțe, crearea unui nou tip de viză pentru salariații companiilor din sectorul înaltelor tehnologii și eliberarea de permise de ședere pentru întreaga durată a studiilor în cazul studenților din țări terțe.

Pentru solicitanții de azil și refugiați vor fi implementate „programe de formare profesională în sectoare confruntate cu deficit de forță de muncă, precum construcțiile, agricultura și turismul”, cu obiectivul de a-i integra pe piața muncii, conform ministerului.