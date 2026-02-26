Greșeala din CV-ul ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban. „Am făcut doar un an acolo. Nu știu cum s-a finalizat”

Ministrul PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban, a scris în CV-ul publicat și pe site-ul ministerului pe care îl conduce că a urmat, în perioada 2008-2009, cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași. Universitatea a transmis însă pentru jurnaliștii de la Cotidianul că actualul ministru a fost student în perioada 2005-2006 și că a fost exmatriculat pentru că nu mergea la cursuri.

Ciprian Șerban se află la al treilea mandat de parlamentar din partea PSD și din iunie 2025 ocupă funcția de ministru al Transporturilor. Șerban a fost în trecut și președinte al Camerei Deputaților.

Universitatea „Petre Andrei” din Iași a transmis că ministrul a fost înscris aici timp de un an, perioada 2005-2006, nu 2008-2009, cum susține Ciprian Șerban în CV-ul său: „A fost exmatriculat în octombrie 2006 conform Ordinului de exmatriculare nr. 3098/09.10.2006 pentru neprezentare la procesul didactic”, a explicat Universitatea pentru Cotidianul.

Explicațiile ministrului: „Nu știu cum s-a finalizat”

Contactat de jurnaliști, Ciprian Șerban a declarat că a trecut în CV doar un an la Universitatea „Petre Andrei” pentru că „am făcut doar un an acolo. Am oprit după un an de zile”. Întrebat care sunt motivele din spatele deciziei, el nu a oferit detalii.

„Am oprit pur și simplu. Nu m-a obligat nimeni să opresc. Cred că e o decizie personală în momentul în care oprești. Anumite probleme personale pe care nu vreau să le discut în spațiul public”, a spus Ciprian Șerban.

Întrebat dacă a fost exmatriculat, Ciprian Șerban a susținut că întrebările jurnaliștilor sunt „tendențioase”: „Nu știu unde vreți să ajungeți. Dacă era ceva, nu treceam în CV, dacă voiam să ascund ceva. Este trecut în CV, aia este perioada în care am fost. După care am încetat, nu m-am mai prezentat. Modul în care am întrerupt, că a fost prin abandon, prin exmatriculare, nu știu cum s-a finalizat. Am mers în altă parte”, a spus Ciprian Șerban.

Despre anii greșiți trecuți în CV, ministrul a spus că „nu mai știu când am fost. Am și spus, trebuie să mă uit exact în CV să văd exact despre ce am trecut acolo”.

Contactat ulterior de Cotidianul, Ciprian Șerban a admis că a fost exmatriculat de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași: „Nu am mers la examene și am luat doi și trei și am fost exmatriculat, ci nu m-am mai prezentat. Și atunci, cumva trebuie să închidă situația unui elev (student – n.r.) în momentul în care nu se prezintă la facultate, nu? Cum o închide?”.

Ce studii mai are Ciprian Șerban

Ciprian Șerban are o licență la Academia de Studii Economice din București, conform CV-ului său.

El a mai absolvit un program postuniversitar de Formare si Dezvoltare Profesionala Management si Leadership și un master la Academia de Studii Economice din București.

De asemenea, el a mai studiat în 2018 la Colegiul Național de Apărare, în cadrul Departamentului pentru studii de securitate și leadership.

Unde a lucrat Ciprian Șerban

Între 2003 și 2007, a fost manager al SC Serban Impex SRL, iar, între 2007 și 2016, a fost administrator al SC Euro Concip SRL. Ambele companii își aveau sediul în orașul Roznov din Neamț.

De asemenea, potrivit presei locale, a fost ales consilier judeţean în 2012 pe listele PP-DD. În mandatul respectiv a demisionat din PP-DD, înscriindu-se în UNPR. Ulterior, a intrat în PSD prin Alianţa electorală PSD-UNPR, potrivit „România Curată” și Adevărul. În 2016 a fost desemnat ca președinte interimar al TSD Neamţ, poziţie din care a candidat şi a ajuns deputat din partea PSD.

În legislatura 2020-2024 a fost vicelider și lider (din iunie 2023) al grupului parlamentar al PSD și președinte al comisiei pentru transporturi și insfrastructură.

Ce avere declară Ciprian Șerban

În declarația sa de avere din 2024 de pe site-ul Camerei Deputaților, Ciprian Șerban nota că are două apartamente dobândite prin moștenire în orașul Roznov din Neamț.

El nu deține terenuri sau autoturisme, dar are în declarația de avere un ceas Hublot de 5.000 de euro și bijuterii în valoare de 8.500 de euro.

Are un credit la Romextera de 20.000 de euro și unul la BRD de 5.000 de euro. Ambele sunt scadente în 2026.

În declarația de avere depusă în mai 2024, a declarat venituri anuale de 150.508 lei din indemnizația de deputat și o alocație pentru copil de 3.072 de lei.