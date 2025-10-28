Greșelile făcute de hoții de la Luvru. Ce au găsit anchetatorii în cazul spectaculosului jaf de bijuterii

Anchetatorii la locul pe unde există suspiciuni că au pătruns în muzeu hoții care au jefuit Luvru Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia



Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a dat asigurării că hoții vor fi găsiți, chiar înainte de reținerea celor doi suspecți în cazul marelui jaf de la muzeul Luvru, scrie Il Corrierre della Sera.

Cu toate acestea persistă îngrijorările privind bijuteriile, „vândute deseori în străinătate”. Între timp, ancheta ia o altă întorsătură, deoarece interogatoriile celor doi bărbaţi arestați ar putea oferi informații cruciale pentru capturarea celor care au participat la jaf și posibilii complici ai acestora.

Cei doi bărbați reținuți au vârste cuprinse între 30 și 40 de ani și locuiesc în același cartier Aubervilliers, în suburbiile nordice ale Parisului, în Seine-Saint-Denis, departamentul 93, considerat cel mai dificil cartier.

Unul dintre bărbați, cu dublă cetățenie franceză și algeriană, a fost oprit de polițiștii care îl urmăreau de zile întregi la porțile de îmbarcare ale aeroportului Charles de Gaulle din apropiere, în timp ce era pe cale să se urce în ultimul zbor Air Algerie către capitala Alger. Însoțitorul său, un cetățean francez, a fost oprit în schimb în Aubervilliers și, potrivit unor surse din anchetă, plănuia să fugă în Mali.

Deși jaful părea excepțional prin îndrăzneală, eficacitate și rapiditate, hoții au făcut totuși numeroase greșeli. Principala a fost abandonarea, în timp ce părăseau muzeul în grabă, a numeroase obiecte, care au fost analizate zile întregi de experții criminaliști.

Probele găsite de anchetatori

Dintre cele 150 de probe de ADN și amprentele examinate, primele examinate au fost cele rămase pe coroana împărătesei Eugenie, cea cu 1.354 de diamante și 56 de smaralde, furată din vitrina Galeriei Apollo şi apoi pierdută în timpul fugii, la câțiva metri de muzeu.

Apoi o cască de motocicletă, care avea înauntru câteva fire de păr, și o mănușă. Ambele au fost abandonate în cabina camionului de marfă, furat cu câteva zile mai devreme de la un vânzător găsit pe site-ul Leboncoin și întâlnit de hoți în Louvres, un oraș cu nume similar cu muzeul, lângă aeroport.

Hoții au lăsat apoi la locul faptei cheile camionului, o sticlă cu lichid inflamabil cu care au încercat fără succes să dea foc vehiculului, una dintre vestele galbene folosite pentru a se deghiza în muncitori și un walkie-talkie.

Amprentele digitale și probele ADN au permis identificarea celor doi bărbaţi arestați ulterior, care figurau deja în cazierul poliției pentru jafuri din magazine de bijuterii.

Jaful la comandă, luat în calcul

Este posibil ca acești specialiști să fi acționat la comandă și cu complicitatea unui angajat al muzeului care ar fi putut raporta vulnerabilități de securitate.

În timpul jafului, supravegherea video din jurul Luvrului s-a dovedit insuficientă, iar hoții au reușit să parcheze în siguranță camionul pe trotuar, când muzeul era deja deschis, purtând vestele galbene, fără ca cineva să intervină pentru a le verifica identitatea și a declanșa vremo alarmă.

Camerele de supraveghere răspândite în tot Parisul s-au dovedit a fi însă eficiente, permițând anchetatorilor să urmărească traseul celor două scutere Yamaha TMax cu care plecaseră cei patru hoți.

Arestările făcute sâmbătă seara și dezvăluite duminică dimineață confirmă teoria unui jaf major și reduc importanța ipotezei unui război hibrid purtat de Rusia împotriva Franței, ipoteză care nu fusese complet exclusă la începutul anchetei, scrie publicația italiană.

Chiar dacă Luvrul are în faţă o operaţiune complexă de reorganizare care va dura probabil ani de zile, cel puţin cele două arestări ridică moralul Franţei şi pe cel al autorităților.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România