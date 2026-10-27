Grevă generală anunțată la Oil Terminal / Care este riscul pentru rafinării să nu mai primească țiței

Sindicatele de la compania de stat Oil Terminal pregătesc o grevă generală luna viitoare, i-a informat compania, marți, pe acționarii și investitorii de pe Bursa de Valori București. Oil Terminal din Constanța este unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei, cu activitate în importul și exportul de țiței. Este listată pe bursă, cu statul ca acționar majoritar, prin Ministerul Energiei.

Potrivit anunțului Oil Terminal, în 26 octombrie a avut loc o ședință de conciliere a unui conflict colectiv de muncă declanșat de către sindicat, la care au participat delegația angajatorului, delegația sindicatului și reprezentanții ITM Constanța. Principalele revendicări sunt legate de majorări salariale.

În urma concilierii nu a fost convenită o soluție de comun acord cu privire la revendicările sindicatului privind majorarea salarială. În aceste condiții, sindicatul Oil Terminal a hotărât să declanșeze grevă. Mai întâi va avea loc o grevă de avertisment, în 30 octombrie, cu oprirea activității.

Începând cu 18 noiembrie va fi declanșată grevă generală, pe termen nelimitat, amenință sindicatul, conform companiei.

Ca răspuns la amenințările sindicatului, conducerea Oil Terminal susține că „va face toate demersurile pentru a apăra interesele societății și a limita impactul asupra activității”.

Sindicatele cer indexarea salariilor cu 6,5%

Sindicatul Oil Terminal a declanșat pe 1 august 2026 conflictul de muncă după ce conducerea companiei a refuzat indexarea salariilor cu 6,5%, motivând că Guvernul nu a adoptat un Memorandum care să-i permită creșterea, scrie Replicaonline.

De atunci au existat mai multe discuții între administrație și angajați, dar nu s-a ajuns la un acord și au fost declanșate procedurile privind greva. Angajații companii au organizat greve de avertisment pe 10 și 16 septembrie, fiecare cu durata de două ore și fără întreruperea operațiunilor.

Sindicatul intenționa să declanșeze o grevă generală pe termen nelimitat pe 28 septembrie, după ce data inițială fusese stabilită pentru 17 septembrie. Însă, instanța a decis atunci că greva este ilegală și a oprit-o, dar decizia nu a fost definitivă. Ulterior au continuat demersurile pentru declanșarea grevei.

Greva ar lăsa rafinăriile fără cantități importante de țiței

Oil Terminal a arătat în instanță că eventuala oprire a activității sale ar afecta cel puțin 50% din aprovizionarea cu carburanți a României, potrivit Profit. De asemenea, a avertizat că o întârziere de 4-5 zile ar putea duce la epuizarea stocurilor de tiței la rafinăria Petrobrazi.

Oil Terminal a susținut că rafinăriile din România care funcționează în prezent acoperă necesarul de carburanți al țării într-o proporție de aproximativ 40-50%, restul provenind din expedierile realizate prin Oil Terminal, în principal Depozitul Sud. În acest context, intenția de închidere a activității „constituie un veritabil atac la siguranța națională și va avea un impact imediat și sever asupra distribuției de carburant în România″, a mai arătat compania în instanță.