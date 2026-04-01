Grevă generală în Cisiordania și Ierusalimul de Est. Legea israeliană care i-a înfuriat pe palestinieni

O grevă generală a fost declanşată miercuri în Cisiordania şi Ierusalimul de Est drept reacţie la noua lege israeliană privind pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnaţi pentru atacuri teroriste mortale.

Organizaţia Fatah a preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas este cea care a lansat apelul la grevă. Potrivit martorilor oculari, participarea la grevă a fost masivă. Organizatorii i-au îndemnat pe oameni să evite ciocnirile cu soldaţii israelieni la punctele de trecere, relatează agențiile DPA și Agerpres.

Parlamentul israelian a aprobat luni legea cu o majoritate strânsă. Legea prevede că pedeapsa cu moartea sau închisoarea pe viaţă poate fi impusă pentru crime motivate de terorism care au drept scop distrugerea statului Israel.

În astfel de cazuri, pedeapsa cu moartea este obligatorie pentru tribunalele militare israeliene din teritoriile palestiniene.

Protest al palestinienilor în Gaza. Credit foto: Hashem Zimmo / Zuma Press / Profimedia

Legea este acum evaluată de Curtea Supremă din Israel. Reacţiile internaţionale la noua lege au fost în mare parte critice.

Parlamentarii de opoziţie au acuzat guvernul de dreapta al lui Benjamin Netanyahu că face rău cu bună ştiinţă reputaţiei internaţionale a Israelului cu această legislaţie, deşi au recunoscut că probabil legea va fi invalidată de Curtea Supremă israeliană, notează agenția DPA.