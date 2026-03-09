Grevă generală pe unul dintre aeroporturile pe care românii călătoresc cel mai mult: „Niciun zbor”. Pasagerii trebuie notificați astăzi

Joi, 12 martie, va fi zi de grevă generală în Belgia, ceea ce va provoca o serie de probleme pentru cei care călătoresc din și spre această țară. Niciun zbor nu va decola de pe Bruxelles-Zaventem, iar situația va fi mai dură pe celălalt aeroport al orașului. Probleme nu vor fi doar cu avioanele, ci și cu transportul feroviar, dar și cel local.

Cele mai importante trei federații sindicale din Belgia au convocat o grevă generală de 24 de ore pentru joi, 12 martie.

În urma acestei decizii, Aeroportul din Bruxelles (BRU)- Zaventem a confirmat că va anula toate zborurile comerciale de plecare în ziua grevei. Conducerea a declarat că decizia a fost luată „pentru a garanta siguranța pasagerilor și a personalului și pentru a evita cozile imposibil de gestionat”, după ce agenții de securitate, manipulatorii de bagaje și personalul de la sol au indicat că se vor alătura acțiunii. Zborurile de sosire ar putea fi operate în continuare, dar sunt probabile perturbări și nu pot fi excluse devieri de ultim moment, notează presa belgiană.

Pe acest aeroport are prevăzut pe 12 martie de la București compania Tarom. La ora publicării acestui articol, pe site-ul Tarom se mai puteau face încă rezervări pentru zborul de joi.

Niciun zbor pe Charleroi

Și celălalt aeroport al Bruxelles-ului, mult mai folosit de români, Charleroi, va fi în grevă joi. Aici, toate zborurile sunt anulate. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, Charleroi a fost anul trecut a patra destinație a românilor care zboară, cu circa 400.000 de pasageri.

Pe Charleroi aterizează cursele Wizzair și Ryanair din mai multe orașe ale României, printre care București, Cluj, Iași, Suceava. De altfel și principala companie de transport persoane care operează pe acest aeroport, Flibco, și-a anulat toate cursele în această zi.

Companiile aviatice trebuie să-și informeze călătorii până pe 10 martie despre situația zborurilor.

Probleme și cu trenurile

Și traficul feroviar din Belgia va fi afectat, a anunțat compania națională de căi ferate, SNCB, la fel și cel local. Date despre circulația trenurilor în ziua grevei pot fi consultate aici.