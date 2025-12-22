Grija pentru nutriție. Secretele din spatele pregătirii nutriționale a copiilor din Academia Hagi

În Academia Hagi performanța sportivă este privită ca rezultat al unui proces complex, în care talentul, munca și disciplina se împletesc evident și cu un stil de viață riguros. Iar nutriția joacă un rol esențial în această ecuație, fiind tratată ca un pilon fundamental al dezvoltării tinerilor fotbaliști.

Cristian Mărgărit, nutriționistul Academiei Hagi de mulți ani, coordonează un sistem bine structurat care îmbină educația nutrițională, alimentația de grup și recomandările individualizate.

Cum se transformă copiii și adolescenții în sportivi puternici?

Nutriționistul Academiei Hagi explică pe larg cum se construiește o cultură alimentară sănătoasă, adaptată fiecărui junior.

* „Dream big: fotbal, adolescență și educație” powered by OMV Petrom este o serie editorială care pătrunde în lumea tinerilor de la Academia Hagi. Acolo unde nu doar fotbalul contează, ci tot ce se întâmplă în spatele lui: gânduri, frici, prietenii, examene, antrenamente, corpuri în transformare.

Articol susținut de OMV Petrom