Grindeanu acuză PNL-USR că au blocat soluția care poate pune capăt crizei politice: „Hunor a avut această propunere”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că liderul UDMR propusese în cadrul negocierilor de luni de la Cotroceni o soluție de guvernare care n-ar mulțumi pe deplin pe niciunul dintre partidele fostei coaliții, „dar n-ar nemulțumi total pe niciunul”, însă PNL și USR nu au fost de acord cu această variantă.

Liderii fostei coaliții au fost chemați de președintele Nicușor Dan, luni, la Cotroceni, însă partidele nu au ajuns la un acord pentru deblocarea crizei politice.

Miercuri seară, la Gândul, Sorin Grindeanu a prezentat modul în care a decurs discuția din perspectiva sa.

„Despre anticipate aproape nu s-a discutat, deci pot să zic că n-a fost un subiect, luni, la Cotroceni. Despre PNRR și legile pe care ar trebui Guvernul să le trimită, sau reprezentanți, sau parlamentari care aparțin actualei coaliții de guvernare, către Parlament s-a discutat. De asemenea, președintele a vrut să vadă dacă s-au mai flexibilizat pozițiile partidelor care au făcut parte din fosta coaliție”, a spus liderul PSD.

Un „guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor”

Sorin Grindeanu susține că UDMR și minoritățile au propus un guvern de tranziție până „în toamna târzie”.

„Nu PSD, ci UDMR și minoritățile au venit cu o soluție, să spun, care n-ar mulțumi pe deplin pe nimeni, dar n-ar nemulțumi total pe niciunul. Noi am spus că, da, eu am spus că, da, sunt dispus să facem acel guvern de tranziție, de armistițiu, cum a spus Hunor, și care să asigure traversarea acestei perioade în care trebuie să se închidă PNRR, până după buget, în toamna târzie a acestui an, și atunci să facem o evaluare, să vedem dacă lucrurile s-au mai calmat și se poate discuta altcumva de o majoritate”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD susține că această soluție a fost blocată de PNL și USR.

„Noi am fost de acord, UDMR, da, minoritățile, da. Chiar Hunor, cel care a avut această propunere, spunea, domne`, de aceea e un guvern de armistițiu, că toate încercăm să le punem în paranteză câteva luni (…). Ceilalți, adică PNL și USR, au spus că, nu, că ei nu vor așa ceva”, a adăugat el.

„PSD n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan”

Sorin Grindeanu a negat că între PSD și Nicușor Dan ar fi existat o înțelegere pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan.

„Eu n-am avut niciun fel de înțelegere și PSD n-a avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan. Asta este, pe scurt, o prostie. Noi n-am avut nici măcar alianțe politice. Nicușor Dan a fost tot timpul adversarul politic al PSD. Eu l-am votat o singură dată, în turul 2, anul trecut. În rest, n-am avut niciun fel de, să spunem, proiecte politice comune. PSD a luat deciziile așa cum am anunțat public cu mult timp înainte. PSD n-a luat decizia fiindcă se trăia foarte bine în România și se guverna foarte bine în România de către Bolojan. În România se guvernează prost – și Ilie Bolojan a guvernat prost”, a mai declarat Grindeanu.