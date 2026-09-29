Grindeanu anunță plângere penală împotriva lui Fritz. „Se depășește o limită care pune în pericol Parteneriatul Strategic cu SUA”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat o plângere împotriva liderului USR, Dominic Fritz, ca urmare a reacției pe care a avut-o acesta în privința acuzațiilor privind o presupusă implicare americană în demiterea Guvernului Bolojan.

Wall Street Journal a relatat, vineri, că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles că americanii preconizau căderea Guvernului Bolojan, în timpul unei cine cu oficiali americani și greci la Atena, în luna martie.

După articolul din publicația WSJ, G4Media a scris că liderul PSD a fost filmat alături de Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Sorin Grindeanu era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Grindeanu a susținut, luni, că discuțiile purtate cu ambasadoarea s-au concentrat pe rolul pe care îl are România în Coridorul Vertical de Gaze.

Luni seară, la România TV, Sorin Grindeanu a vorbit din nou despre caz, criticând reacția pe care a avut-o Dominic Fritz împotriva sa pe acest subiect.

„Eu pot să-l înțeleg pe Fritz. Fritz e venit de câțiva ani în România – și nu pun sub semnul întrebării loialitatea față de statul român, dar, totuși, e venit doar de câțiva ani în România, recent și-a luat cetățenia română. A venit în Timișoara, șomer fiind, timișorenii au considerat necesar – și în mod democratic – să îl aleagă pe domnul Fritz (…). Domnul Fritz are probleme cu legea. Domnul Fritz este deținătorul unor sentințe, două, care spun că s-a aflat în conflict de interese”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu spune că îi va face plângere lui Fritz

Sorin Grindeanu susține că, prin declarațiile făcute, Dominic Fritz, a pus „sub semnul întrebării Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”

„L-am văzut zilele trecute vorbind despre acest subiect. M-a acuzat pe mine într-un filmuleț acest domn, care are probleme cu legea, dovedite, că eu m-am întâlnit cu această doamnă ca să iau un soi de șpagă, să îmi dea americanii mie șpagă. Domne`, ăștia sunt întregi la cap? Ăștia sunt oameni care pun (…) sub semnul întrebării, până la urmă, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite”, a continuat președintele PSD.

El a precizat că va vorbi cu avocații pentru formularea unei plângeri împotriva liderului USR.

„Am discutat cu colegii mei, să știți că eu mă gândesc foarte serios să nu las să treacă așa de ușor acest lucru (…). O să îi rog pe avocați să-i facă o plângere acestui domn (…). Dacă are cineva semne de întrebare în ceea ce privește activitățile mele, o să merg să le răspund. Nu am de ce să mă ascund, dar faptul că mă acuzi direct pe mine că aș primi șpagă de la americani ca să fac nu știu ce contracte… Domne`, eu cred că se depășește o limită, o limită care pune în pericol, așa cum vă spun, Parteneriatul Strategic, iar aceste lucruri sunt dincolo de PSD, USR, PNL, UDMR și AUR”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Ce spusese Dominic Fritz

Sâmbătă, într-o reacție pe Facebook după apariția materialului din WSJ, Fritz a spus că „Grindeanu și Simion au niște răspunsuri de dat”.

„Domnule Grindeanu, domnule Simion, vă întreb direct. Este adevărat că la ordin extern ați dat jos împreună Guvernul (…). Domnule Grindeanu ce s-a discutat la masa din 31 martie? Ați discutat moțiunea? Dacă da, ce vi s-a promis în schimb? Zboruri private, vile de lux, un comision dintr-un contract de gaz la suprapreț ca să plătească românii pentru și mai multe ceasuri de lux pentru pesediști? Domnule Simion, steagul național sărutat și ordinul extern executat nu merg împreună”, a declarat liderul USR într-un mesaj video.

Președintele AUR i-a răspuns la postare.

„Ce răspuns să dau, Dominik? Nu eu am guvernat cu tine spre sărăcirea românilor. PSD a făcut-o. Eu doar v-am pus cruce coaliției anti-românești. Succes săptămâna viitoare cu Siegfried, Break a leg (exprezie în limba engleză pentru «mult noroc»)!”, a scris George Simion, ironic.