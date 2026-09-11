Grindeanu, către tinerii din PSD: „Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane. Nu vreau să ţipaţi la ordin pe lângă girafe”

„Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane”, le-a spus Sorin Grindeanu tinerilor din PSD. Este o aparentă referire la protestele masive de stradă din 2017 împotriva Guvernului pe care el îl conducea, generate de celebra Ordonanță 13. Girafa de lângă Muzeul Antipa a fost un simbol al manifestațiilor de atunci.

La Școala de vară a Tineretului Social Democrat, Grindeanu a lansat noi atacuri la Ilie Bolojan, pe care l-a numit „contabil de CAP”.

Grindeanu: „Interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social”

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline. O spunem cu toţii şi, mai ales voi, tinerii, în rândul cărora creşte şi a crescut în aceste luni sărăcia extremă.

Cifrele ne arată cu fiecare zi că interimatul monosprâncenat cu tineri frumoşi şi liberi aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social”, a susținut Sorin Grindeanu, în deschiderea Şcolii de vară a TSD, care are loc la Neptun.

El a acuzat că „sistemul de educaţie este în colaps”, vorbind despre „politici de decimare a tinerei generaţii”:

„Şi după aceea ne mai mirăm de ce rezultatele la testele PISA sunt din ce în ce mai slabe, când unii deştepţi doar numără ospătarii prin guvern şi taie fix de la veniturile profesorilor, dar se laudă cu reformarea României şi cu sărăcirea tuturor.

Aceste politici de decimare a tinerei generaţii trebuie să înceteze. Iar pentru asta este nevoie de o schimbare fermă de direcţie. Partidul Social-Democrat a decis că este dispus să-şi asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliţie. Nimănui, până la urmă, nu-i place să muncească pe brânci, să încerci să schimbi lucrurile, să începi să evoluezi, iar cei din guvern, cei care sunt la guvern, doar să vină să pună piedici”.

Sorin Grindeanu și-a centrat tot discursul pe atacuri la Ilie Bolojan, susținând că „n-a scăpat absolut nimeni” de el:

„Toţi am fost, cu toţii am fost victimele obsesiei unui contabil de CAP până la urmă. Doar cifrele au contat şi nu oamenii. De aceea noi nu trebuie să mai lăsăm România pe mâinile lor. De aceea este nevoie de un guvern care să pună oamenii pe primul loc, iar eu sper că în următoarele săptămâni să avem un guvern condus de PSD sau format în jurul Partidului Social Democrat”.

„Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane”

Sorin Grindeanu le-a spus celor din TSD că nu vrea ca ei să fie „tineri frumoși și liberi cu luminițe aprinse la telefoane”:

„Eu nu am venit aici să vă spun ce să faceţi. Doar am să vă spun ce nu îmi doresc să faceţi.

Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane. Nu vreau să ţipaţi la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire.

Nu vreau să vă jigniţi părinţii sau bunicii doar pentru că au altă opţiune politică. Şi, mai ales, nu mi-aş dori să vă văd plini de ură pe toţi cei care nu vă împărtăşesc punctele de vedere”.