Grindeanu, dezlănțuit la adresa lui Bolojan: Are un limbaj fascist / E la fel ca Dragnea, vrea să controleze întreaga scenă politică

Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că premierul PNL Ilie Bolojan se comportă precum fostul șef al PSD Liviu Dragnea, care a vrut să controleze de unul singur întreaga scenă politică „şi, dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice tot”.

Într-un interviu acordat joi seară la postul Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a fost întrebat care e diferenţa dintre situaţia sa din 2017 – când era prim-ministru și PSD i-a retras sprijinul politic, dar el nu a vrut să îşi dea demisia – şi cea a premierului Ilie Bolojan de acum.

„Este o mare diferenţă. Eu atunci mă luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea unde a dus România, ştim cu toţii, n-aş vrea să dezvolt… Dar și atunci și acum vorbim despre un om. Un om care, la fel ca Liviu Dragnea de atunci, are 85% încredere negativă şi românii spun, într-un procent de peste 80%, că duce România într-o direcţie greşită. Şi da, dacă se potriveşte cu cineva Ilie Bolojan, se potriveşte cu Liviu Dragnea de atunci”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Noi suntem acum într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Dragnea atunci, un singur om încearcă să controleze întreaga scenă politică şi, dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot. (…) Noi am vorbit doar despre managementul dezastruos pe care îl face Ilie Bolojan ca prim-ministru. Şi care Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpii, otrăveşte fântânile, taie toate punţile de dialog, astfel încât după domnia sa, pentru că marţi va trece moţiunea, să nu mai existe nicio şansă de construcţie a unei coaliţii pro-europene. Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi și fără ca el să fie premier. Există viață și după ziua de marți, iar pentru noi trebuie să fie o viață mai bună”, a continuat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a urmărit în timpul interviului la Antena 3 CNN și un fragment dintr-un interviu acordat de premierul Ilie Bolojan la un podcast și care a fost difuzat în același timp, joi seară. În fragmentul difuzat, Bolojan spune despre PSD: „E greu să stai la masă cu cineva care, de mai multe ori, ți-a arătat că nu te respectă. Dacă cineva nu te respectă, încearcă să te umilească, cum vei avea încredere în el? PSD s-a comportat într-o manieră arogantă în toată această perioadă”.

Totodată, în același interviu, Ilie Bolojan a încercat să nuanțeze afirmația sa care a stârnit controverse și i-a indignat pe social-democrați, cea referitoare la „șobolanii din cămară”.

Reacția lui Grindeanu: „Ce face Bolojan este de tip fascist”

„Acest limbaj folosit de Ilie Bolojan este un limbaj fascist”, a reacționat vehement Sorin Grindeanu, la Antena 3. „Este un exemplu din perioada propagandei fasciste, al lui Goebbels, dinainte și din timpul celui de-al doilea război mondial. Eu nu-mi permis să vorbesc așa sau să îi etichetez pe unii într-un fel sau altul”, a mai spus el.

„Văd că e un fetiș politic cu aprins lumina, cu cămări, șobolani… Dacă tot a găsit lucurile astea, de ce nu s-a dus până acum, de zece luni de zile, să facă vreo plângere la vreo instituție a statului? Căci, altfel, s-ar putea să fie acuzat de tăinuire. (…) Totul este propagandă în aceste zile, o propagandă pe care o aplică literă cu literă domnul prim-ministru, eu n-am să intru în această escaladare a discursului public. Dar dacă tot ați întrebat despre extremism și fascism, ceea ce face Ilie Bolojan este de acest tip”, a susținut Grindeanu.