Grindeanu îi cere lui Niculescu asumarea răspunderii Guvernului pe două reforme majore

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că îi propune premierului Luca Niculescu ca guvernul să-și asume răspunderea pe reforma administrativă, precum și pe restructurarea la nivel guvernamental. El i-a dat ca termen șefului guvernului luna martie a 2027. Pentru reforma administrativă, Grindeanu spune însă că „ideal” ar fi ca asumarea să fie făcută în acest an.

„Voi propune premierului Niculescu două lucruri. Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența”, a anunțat Grindeanu la finalul ședinței conducerii PSD.

El a spus că PSD a stabilit și cine vor fi coordonatorii celor două reforme din partea social-democraților. Este vorba despre europarlamentarul Dragoș Benea pentru reforma administrativă și vicepremierul Marian Neacșu pentru restructurarea la nivel guvernamental.

Liderul social-democrat a adăugat că ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp, mai exact până în martie 2027.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp și anume în următoarelesăptămâni, în următoarele luni, până până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027”, a mai spus el.

Comasarea nu va fi voluntară

Sorin Grindeanu a apreciat că răspunderea pe reforma administrativă ar trebui să se facă însă anul acesta, „ideal” înainte de adoptarea bugetului.

„Această comisie trebuie să găsească criteriile și argumentele rapid pentru care să se facă această comasare, nu voluntară, cum spuneți dumneavoastră, care să nu țină cont doar de populație, să țină cont de multe alte lucruri”, a spus liderul PSD.

„Ceea ce ne dorim este ca nivelul serviciilor publice către cetățeni să fie mai bun, nu mai rău decât înainte de o eventuală comasare și să avem reducerea cheltuielilor publice. Ceea ce înseamnă reforma administrativă înseamnă aceste lucruri și vor fi prezentate din punctul meu de vedere rapid, pentru că ar fi foarte bine ca această angajare a răspunderii să fie făcută anul acesta înainte de buget, astfel încât să se poate calibra și bugetul în funcție de aceste lucruri”, a adăugat Grindeanu.

Ce scrie în programul de guvernare despre reforma administrativă

În programul de guvernare, Guvernul Luca Niculescu se angajează să adopte cadrul legislativ pentru reforma administrativă.

„UAT-urile care își integrează voluntar funcțiile administrative primesc susținere pentru dezvoltarea proiectelor de investiții, iar cele care decid prin procedură democratică să fuzioneze primesc, pentru o perioadă determinată, bonusuri investiționale și garanția menținerii punctelor locale de servicii. 429 de UAT-uri de până la 1.500 de locuitori au prioritate la finanțare prin comasare voluntară”, scrie în documentul adoptat odată cu învestirea noului cabinet.