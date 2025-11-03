Grindeanu nu îl invită pe Nicuşor Dan la Congresul PSD. „E dreptul meu” / Ponta vine, Liviu Dragnea are „anumite restricţii”

Sorin Grindeanu a anunțat luni că nu îl invită pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD de vineri, la care el devine șeful partidului. Grindeanu a spus că este dreptul său să decidă pe cine cheamă la eveniment, menționând că fostul președinte social-democrat Liviu Dragnea nu a fost invitat.

Întrebat luni de jurnaliști, la Parlament, dacă îl va invita pe preşedintele Nicuşor Dan la Congresul PSD, Grindeanu a răspuns:

„Nu. E dreptul meu să-i fac sau să nu îi fac invitaţie”, a răspuns preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

De asemenea, întrebat ce foşti preşedinţi ai PSD va invita la Congres în afară de Mircea Geoană şi Adrian Năstase pe care i-a menţionat deja, Grindeanu a precizat că Victor Ponta și-a confirmat prezența.

„Am mai vorbit cu Viorica Dăncilă, care e plecată în acea perioadă, deci nu poate să vină. Şi am mai vorbit cu Victor Ponta, care va veni”, a spus Grindeanu.

„E dreptul meu să-i invit sau nu pe foştii preşedinţi. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a precizat Grindeanu.

Grindeanu este președintele interimar al PSD și unicul candidat pentru conducerea partidului la congresul care va avea loc vineri, 7 noiembrie.

HotNews a scris încă de vineri că fosta președintă PSD Viorica Dăncilă a primit invitația din partea lui Sorin Grindeanu, dar va fi plecată din țară.

„M-a invitat la congres, dar din păcate eu voi fi într-o delegație, plec într-o delegație pe 7 dimineața (n. red.: ziua congresului PSD), în China. Nu știu dacă aș fi participat, dar am făcut parte din acest partid 26 de ani. Linia pe care merge acum partidul nu pot să spun că este linia cea bună, dar nu știu, probabil că dacă eram în țară aș fi participat”, a spus Viorica Dăncilă, pentru HotNews.

Și Victor Ponta a spus pentru HotNews că a discutat cu Sorin Grindeanu despre participarea sa la congresul PSD, dar până la acel moment nu primise o invitație formală.