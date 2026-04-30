Grindeanu: „Președintele și-a înțeles rolul de mediator”. Ce spune despre varianta suspendării lui Nicușor Dan

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat, la Antena 3, că nu există niciun motiv pentru care partidul său să ia în calcul o suspendare a lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. Grindeanu a precizat că, până acum, Nicușor Dan nu a prezentat vreun scenariu de soluționare a actualei crize guvernamentale.

Întrebat în ce relație se află în această perioadă cu președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a răspuns:

„Nimic care să depășească cadrul constituțional (…) Spre deosebire de alții, el și-a înțeles rolul de mediator. Noi avem un premier care nu a înțeles că este premierul unei coaliții”.

„Respectă limitele date de Constituție”

Grindeanu a spus că, în discuțiile pe care le-a avut cu președintele, acesta nu a venit cu o soluție de rezolvare a crizei politice actuale, ceea ce ar fi fost dificil în condițiile în care moțiunea de cenzură pe care au inițiat-o PSD și AUR nu a fost încă supusă votului în Parlament.

„Respectă limitele date de Constituție și ar fi fost culmea să se discute lucruri pe scenarii care ar putea să nu fie adevărate”, a spus liderul PSD.

Când a fost întrebat dacă PSD ia în calcul suspendarea președintelui, posibilitate evocată de către Ilie Bolojan, Grindeanu a spus:

„Asta este una dintre cele mai mari minciuni spuse de premierul Bolojan. În niciun caz, nu există vreun motiv să discutăm despre suspendări ale președintelui. Nu voi fi de acord cu așa ceva și nici colegii mei. Este o încercare de exportare a scandalului.”

Replică la afirmațiile lui Bolojan

Într-un interviu pentru Rock FM, Ilie Bolojan a spus că nu este exclusă suspendarea președintelui Nicușor Dan la inițiativa PSD, răspunzând unei întrebări pe această temă. Bolojan a spus că un asemenea scenariu este „posibil”.

„La modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acțiuni de genul acesta ar fi posibile și eu n-aș avea încredere în conducerea PSD, pentru că, prin tot ce au făcut în această perioadă, prin minciunile pe care le-au vehiculat în spațiul public, prin lipsa de răspundere, prin dubla măsură și prin limbajul dublu, nu te poți baza pe astfel de afirmații”.

Premierul a spus că face această afirmație luând în considerare tot ce s-a întâmplat până acum.

„Domnul Grindeanu s-a dus la Bruxelles și are declarațiile dânsului că nu va fi niciun fel de colaborare cu AUR. Și astăzi, prin ceea ce se întâmplă, se invalidează total această declarație. Și așa mai departe. Putem să luăm foarte multe situații de genul acesta și, așa cum v-am spus, nu te poți baza pe astfel de angajamente”, a explicat liderul PNL.