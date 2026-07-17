Grindeanu, replică pentru Ciucu pe tema averii: „Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro”

„Orice chestiune pe care o am e justificată”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, comentând afirmațiile făcute de primarului PNL al Capitalei cu privire la averea liderului social-democrat.

Într-un interviu acordat joi postului Antena 3, Sorin Grindeanu a fost întrebat despre afirmațiile făcute în seara precedentă de Ciprian Ciucu, care vorbise despre „viloiul” liderului PSD și îl descrisese drept „unul dintre marii privilegiați ai acestui sistem”.

„Eu am crescut la țară, am crescut la bloc. Orice chestiune pe care o am e justificată. Nu sunt un om bogat, dar nu sunt nici un om sărac. Lucrurile astea se văd în declarația de avere, pe care o am publică. Sau dacă, cum să spun, cineva are semne de întrebare, n-am niciun fel de problemă să dau toate datele. Sunt de atâția ani în politică, încât am fost întors pe toate fețele, fie că am fost viceprimar, președinte de consiliu județean, prim-ministru, ministru ș.a.m.d., încât viața mea, din acest punct de vedere, este la vedere”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Social-democratul susține că între el și Ciprian Ciucu există „o diferență mare”, referindu-se la dosarul DNA în care liberalul a fost pus sub control judiciar și în care este acuzat de luare de mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6.

„Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro. În acest moment, domnul Ciucu este suspect, este inculpat într-un dosar că a luat șpagă de la niște dezvoltatori imobiliari. Restul este gargară. Eu, pentru el, personal, și pentru bucureșteni, care au avut încredere în el să îl voteze, mi-aș dori să fie falsă această acuzație, dar astăzi suntem în acest punct, în care este acuzat că a luat șpagă de la dezvoltatori imobiliari și vrea să ia toate autorizațiile la Primăria Generală. N-am să fiu de acord cu treaba asta. O să se aplice după ce nu mai e primar, din 2028”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Ce spusese Ciprian Ciucu despre „viloiul” și averea lui Grindeanu

Liberalul vorbise despre averea social-democratului, miercuri, la B1 TV.

„L-aş invita pe domnul Grindeanu la mine, în Drumul Taberei – fără neapărat să mă victimizez, dar se spun multe lucruri care mă dor zilele acestea – la mine, în Drumul Taberei, într-un bloc comunist la etajul 8, unde locuiesc într-un apartament de 3 camere. Cred că sunt singurul primar de oraş mare, nu mai zic, de capitală europeană care trăieşte într-un apartament de trei camere. Şi pe mine ei vor să mă portretizeze că sunt şpăgar”, a declarat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

El l-a acuzat pe liderul PSD că este „unul dintre marii privilegiaţi ai acestui sistem”.

„Apartamentul meu de 3 camere nu se compară cu viloiul lui Grindeanu pe care l-am văzut în presă. E o diferenţă mare. Eu pot să-mi justific fiecare leuţ. Şi dacă am fost în concediu în Portugalia pe banii mei, din salariul meu, cu familia mea – că şi aici m-au atacat foarte, foarte mult – am fost cu low cost. Nu mi-am schimbat stilul de viaţă. M-am ţinut cât am putut eu de departe de toate mizerile posibile şi în fiecare zi mi-am dedicat munca şi activitatea, nu mi-a stat capul niciodată la prostii”, a mai declarat primarul Capitalei.