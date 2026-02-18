Grindeanu se declară „pesimist” privind construcția autostrăzilor în 2026. „Stau puțin cu frica-n sân”

Președintele PSD Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor în guvernele Ciucă și Ciolacu, a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că este „pesimist” în ce privește ritmul construcției autrostrăzilor în acest an din cauza lipsei de predictibilitate a plăților pe care statul român le face către constructori.

Sorin Grindeanu a spus că acest an ar trebui să fie unul de vârf pentru construcția de autostrăzi, cu 250 de kilometri dați în folosință, însă a spus că are rezerve că obiectivul va fi atins.

„Nu a mai existat predictibilitate”

„Ritmul nu a mai fost cel din anii anteriori. Constructorii au făcut drumuri. În 3 ani s-au făcut 400 de km pentru că a existat încredere reciprocă între mine ca ministru și constructori. Anul trecut nu a mai fost valabil acest lucru. Nu a mai existat predictibilitate. Nu s-au plătit lucrările în modiul în care au existat angajamente de plată la începutul anului. Eu stau puțin cu frica în sân pe proiectele pe PNRR”, a spus liderul PSD.

El a arătat că, pentru obținerea finanțării prin PNRR, Autostrada Moldovei trebuie să fie gata până la Pașcani, în luna august.

„Acum e la Bacău. Suntem la limită. Ne e voba că nu are capacitate constructorul, că-l știm cu toții. Nu există foarte clar o prioritizare și o încredere (…) Sunt pesimist văzând anul trecut. După mai-iunie am văzut o lipsă de predicitibilitate pe ritmicitatea pe care se plătesc facturile. Constructorii știau în fiecare lună cât primesc, cât am fost eu ministru”, crede Grindeanu.

El a adăugat că așteaptă cifrele din buget pentru a ști dacă vor exista resursele necesare pentru finalizarea tronsoanelor, așa cum a fost programată.

Susținere pentru reforma pensiilor militare

Întrebat cum vede intenția primului-ministru Ilie Bolojan de a reforma și sistemele de pensii militare, Sorin Grindeanu a spus că, de principiu, este de acord cu intenția, însă contează cum va fi implementată această măsură.

„S-a creat un dezechilibru pentru că vorbim de magistrați unde s-a ajuns la un procent de 62-63% din brut să fie pensia, pe când la alte categorii procentul să fie mare. E o chestiune pe care trebuie să o vedem cum o gândește, sigurăcă ne vom pune punctul de vedere”, a comentat liderul social-democraților.

El a spus că trebuie avut grijă cum se va reglementa reforma în cazul militarilor și a celor care au luptat în teatrele de operațiuni (printre care s-au aflat și angajați ai MAI).

„Ca principiu, e ok. Asta cu vârsta, trebuie să vină la una rezonabilă. Nu se poate să ieși la 50 de ani la pensie”, a adăugat Grindeanu.

Bolojan propune vârste diferențiate de pensionare

Premierul a anunțat, miercuri seară, că Guvernul va elabora în luna martie și proiecte de lege care să crească vârsta de pensionare și pentru celelalte categorii cu pensii speciale, referindu-se la pensiile militare, din cadrul MAI, MApN și al serviciilor secrete.

„Consider că pentru toate sistemele în care se permite pensionarea la o vârstă precum 51-52 de ani, acolo unde pensia este cât ultimul salariu trebuie corectate lucrurile nu doar din punctul de vedere al inechităților evidente și care au generat o nemulțumire justificată, ci și din punctul de vedere al sustenabilității sistemului de pensii și al unei economii sănătoase. Dacă nu crește vârsta de pensionare, vom fi în situația în care nu vom avea cu cine să-i înlocuim”, a spus Bolojan.

Totuși, el a nuanțat modul în care se va face pensionarea la militari. El a dat exemplul unor categorii care, din cauza efortului presupus de condițiile dificile de muncă, vor beneficia în continuare de o pensionare mai rapidă. În schimb, alte categorii vor lucra „fără probleme” până la 65 de ani.

„E vorba de angajații care țin de Ministerul de Interne, zona de Apărare, zona de ordine publică și siguranță națională. (…) Sistemele vor fi discutate cu specialiștii din ministere. Fiecare an în condiții dificile ar trebui bonificat suplimentar, dar nu mă pot pronunța pe spețe de detaliu. Este nevoie de o perioadă tranzitorie pentru a nu avea șocuri în sistem, dar asta este direcția”, a precizat șeful Executivului.