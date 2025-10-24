Grindeanu spune că PSD are „destule variante” pentru candidatul la Primăria Capitalei. Când îl vor anunța

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii au variante „destule” pentru candidatul partidului la Primăria Capitalei şi că în prezent sunt realizate măsurători. El a adăugat că acestea vor fi gata la sfârşitul săptămânii viitoare şi atunci va fi votat candidatul sau candidata PSD care va intra în cursă pentru Primăria Bucureşti.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgovişte, cine va fi candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, transmite News.ro.

„Vom decide în aceste zile. Vom face o şedinţă şi a Biroului Permanent Naţional şi vom face o şedinţă şi cu organizaţia de Bucureşti. Acolo avem primari de sectoare, trei. E şi Rareş Hopincă la Sectorul 2, este şi Robert Negoiţă la Sectorul 3, Daniel Băluţă la Sectorul 4, este şi Gabi Firea. Este şi Florin Manole, care este ministru şi preşedinte Sector 1. Avem destule variante. Avem măsurători în lucru, care vor fi gata până la sfârşitul săptămânii viitoare, şi vom vota în forurile statutare candidatul sau candidata”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Alegerile pentru Primăria Capitalei, în 7 decembrie. Numele candidaților vehiculați

Guvernul a adoptat joi hotărârea care stabilește oficial că alegerile locale parțiale în București vor avea loc pe 7 decembrie. Înțelegerea între PNL, PSD și USR a fost ca fiecare partid să susțină un candidat propriu, așa cum au cerut social-democrații. La fel ca la alegerile locale din 2024, partidele de la putere au agreat să nu se atace în campanie, ca să nu afecteze guvernarea.

Până acum, nicio formațiune nu și-a desemnat oficial candidatul. USR îl susține pe Cătălin Drulă. Este de așteptat ca săptămâna viitoare USR București să-l desemneze drept candidat.

La PNL, printre numele vehiculate se numără Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și Stelian Bujduveanu, care a devenit primar interimar al Capitalei după demisia lui Nicușor Dan.

Liderul AUR, George Simion, a spus că partidul va alege „persoana care are șanse să câștige, ne luptăm pentru Primăria Capitalei și ne vom folosi toate resursele”. Simion a declarat că nu va candida pentru funcția de primar general „pentru că nu mi se potrivește acest rol. Avem candidați pe care îi putem susține și să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureștiului”.

Joi, Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă, a anunțat că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Într-un sondaj CURS publicat în 19 octombrie, Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Următoarea în clasament este Anca Alexandrescu, cu 10%. Numele Gabrielei Firea nu a fost inclus în acest sondaj.