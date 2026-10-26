Grindeanu: Vă spun eu, ca președinte PSD: nu vor crește taxele la anul

Președintele PSD Sorin Grindeanu a susținut, luni, că anul viitor nu vor crește taxele. Declarația sa vine după ce ministrul Finanțelor nu a exclus majorări în 2027, precizând însă că nu și le dorește.

„Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a declarat Grindeanu, la finalul ședinței conducerii PSD.

Întrebat dacă i-a garantat ministrul Finanțelor că nu vor crește taxele, liderul social-democrat a răspuns: „nu, vă spun eu, ca președinte PSD: nu vor crește taxele la anul”.

Ce a declarat ministrul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că nu-și dorește impunerea de noi taxe și impozite, avertizând însă că demararea unor programe noi de către Guvern va necesita identificarea unor surse de finanțare.

Ministrul Finanţelor a fost întrebat, la Digi24, dacă sunt posibile creşteri de taxe în 2027.

„Nu-mi doresc. Nu-mi doresc taxe şi impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanţat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem. Trebuie să găsim surse de finanţare”, a răspuns ministrul Finanţelor, citat de News.ro.

De asemenea, ministrul Finanţelora declarat că nu există în 2027 vreun plan să se aplice la impozitarea pe proprietate valoarea de piaţă, el arătând că aude în spaţiul public că există acest pericol