Grindeanu critică relația cu Bolojan și USR: „Protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.

„Perioada de evaluare” privind rămânerea la guvernare urma să se finalizeze „odată cu bugetul”, a spus liderul PSD, miercuri, la G4Media, adăugând însă că intenționează să le propună colegilor din partid extinderea consultării, pentru a stabili inclusiv dacă social-democrații vor să rămână la guvernare, dar fără USR sau cu un alt premier.

„O întrebare «Da/Nu», evident, având în vedere toate aceste aspecte, care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noștri locali, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD-PNL-UDMR-USR, sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

El consideră că „protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”.

Ce a spus despre relația cu Bolojan și USR

Sorin Grindeanu susține că publicul social-democrat este nemulțumit de parteneriatul dintre partidul său și USR.

„Publicul PSD, nu doar militanții, nu doar membrii, ne reproșează. Ne reproșează faptul că am făcut această, să spunem, alianță cu USR. Avem chestiuni care ne despart, ne despart foarte multe lucruri. Până la urmă, USR și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD, dar ăsta e un alt subiect”, a declarat el.

Totodată, liderul PSD a spus că relația dintre PSD și premierul liberal Ilie Bolojan nu a fost „una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni”.

„Și atunci e absolut normal să întreb, să îmi întreb colegii, să întreb pe cei care au hotărât să intrăm la guvenare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”, a continuat Grindeanu.

Președintele PSD susține că el și colegii săi au „crezut că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ceea ce s-a întâmplat în aceste luni”.

„Prefer să mă duc și să spun corect românilor că (…) ne-am înșelat și, «fair» (corect, n.r.), direct, transparent, spunem că acest protocol, chiar dacă la anul ar însemna ca PSD să vină și să dea prim-ministru, nu mai poate să meargă înainte, decât să funcționez într-un parteneriat din acesta care scârțâie – și scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie să fie discutate transparent”, a mai declarat Sorin Grindeanu.