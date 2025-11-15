Grokipedia, enciclopedia lui Elon Musk, se bazează pe surse „discutabile”, potrivit unui studiu. Replica xAI

Grokipedia, enciclopedia lui Elon Musk și a companiei sale xAI, prezentată ca concurentă a Wikipedia, conține mii de referințe de la surse „discutabile” și „problematice”, au declarat vineri cercetători americani de la o universitate de prestigiu din Ivy League, punând la îndoială fiabilitatea site-ului, informează AFP.

xAI a lansat luna trecută Grokipedia, după ce Elon Musk și o parte din republicanii din Statele Unite au acuzat Wikipedia de părtinire ideologică.

Creată în 2001, Wikipedia este o enciclopedie colaborativă gestionată de voluntari, finanțată în mare parte din donații, ale cărei pagini pot fi scrise sau modificate de utilizatorii de internet. Conținutul Grokipedia este generat de inteligența artificială (IA), dar citează și mai multe surse pe fiecare pagină.

„Este clar că măsurile de protecție în materie de surse au fost în mare parte eludate pe Grokipedia”, afirmă cercetătorii Harold Triedman și Alexios Mantzarlis de la Cornell Tech, un centru de cercetare al Universității Cornell din New York, într-un document consultat de AFP.

„Acest lucru se traduce prin includerea unor surse discutabile și o predominanță generală a surselor potențial problematice”, adaugă ei.

Mii de articole analizate

Acest studiu, care a analizat sute de mii de articole de pe site, a relevat că această tendință era deosebit de pronunțată în subiectele legate de politică.

De exemplu, pagina intitulată „numărul morților lui Clinton” („Clinton body count” în engleză), referindu-se la o teorie a conspirației care susține că fostul președinte Bill Clinton și soția sa Hillary au cauzat moartea mai multor persoane, citează InfoWars, un site de extremă dreapta care difuzează dezinformare.

Alte articole citează mass-media americane și indiene de extremă dreapta, mass-media de stat chineze și iraniene sau site-uri care conțin discursuri anti-imigrație, antisemite și antimusulmane, potrivit studiului. Există, de asemenea, articole care promovează pseudoștiința sau teoriile conspirației.

„Grokipedia citează surse fără a preciza fiabilitatea acestora”, potrivit documentului, care subliniază că articolele „conțin adesea copii identice ale textelor” provenite de pe Wikipedia.

Conform studiului, articolele care nu provin din enciclopedia online au de două până la trei ori mai multe șanse de a cita surse considerate „în general puțin fiabile” de Wikipedia în limba engleză. De asemenea, acestea au o probabilitate de 13 ori mai mare de a avea o sursă desemnată ca „indezirabilă” și blocată de Wikipedia.

Răspunsul xAI

Solicitată de AFP, xAI a generat un răspuns automat: „mass-media tradiționale mint”.

„Scopul Grok și al (Grokipedia) este adevărul, tot adevărul și numai adevărul”, a afirmat cel mai bogat om din lume și fost aliat al lui Donald Trump, precizând că enciclopedia este liber accesibilă și poate fi utilizată „gratuit”.

Elon Musk critică Wikipedia de mai mulți ani. În 2024, el a acuzat site-ul că este „controlat de activiști de extremă stânga” și a făcut apel la încetarea donațiilor către platformă.

Într-un podcast, fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a respins acuzațiile multimilionarului, calificându-le drept „incorecte din punct de vedere factual”, recunoscând totuși că enciclopedia poate fi îmbunătățită.

„Spre deosebire de Grokipedia, care se bazează pe conținut generat rapid de IA, cu un control și o transparență limitate, procesele Wikipedia sunt deschise evaluării publice și documentează riguros sursele din spatele fiecărui articol”, a declarat pentru AFP Selena Deckelmann, de la fundația Wikimedia, organizație non-profit care administrează Wikipedia.

„Această transparență și acest model comunitar garantează neutralitatea și fiabilitatea indispensabile unei enciclopedii mondiale: niciun individ, nicio întreprindere, niciun program nu poate exercita influență asupra muncii realizate”, a precizat ea.