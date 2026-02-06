„Grosolan încălcat”. Trump respinge oferta lui Putin privind ultimul pact nuclear dintre SUA și Rusia și propune altceva

Car alegoric cu caricaturile lui Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu și Ursula von der Leyen, la Carnavalul din Viareggio, Italia, pe 2 februarie 2026. FOTO: Bremec/Fotogramma / Zuma Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a respins joi oferta omologului său rus de a prelungi voluntar, cu un an, limita privind desfășurarea armelor nucleare strategice, după expirarea pactului bilateral New START, care ținut acest tip de armament sub control timp de mai bine de două decenii, scrie Reuters.

„În loc să prelungim «New START» (…) ar trebui mai degrabă să îi punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor”, a scris Trump, într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a susținut că tratatul a fost „prost negociat (sub președinția lui Barack Obama, n.r.) de SUA și încălcat grosolan”.

Mesajul complet al lui Trump:

Statele Unite sunt cea mai puternică țară din lume. În primul meu mandat, am reconstruit complet armata, inclusiv arme nucleare noi și multe recondiționate. Eu am adăugat și Forța Spațială și acum continuăm să reconstruim armata la niveluri nemaiîntâlnite până acum. Adăugăm chiar și cuirasate, care sunt de 100 de ori mai puternice decât cele care au cutreierat mările în timpul celui de-al Doilea Război Mondial – Iowa, Missouri, Alabama și altele.

Eu am împiedicat izbucnirea unor războaie nucleare în întreaga lume între Pakistan și India, Iran și Israel, precum și între Rusia și Ucraina.

În loc să prelungim «NEW START» (un acord prost negociat de Statele Unite, care, pe lângă toate celelalte, este grosolan încălcat), ar trebui să îi punem pe experții noștri nucleari să lucreze la un tratat nou, îmbunătățit și modernizat, care să poată dura mult timp în viitor. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! (Semnat:) PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP”.

Trump a răspuns astfel propunerii președintelui rus Vladimir Putin ca părțile să respecte timp de un an limitele stabilite de acordul din 2010 privind desfășurarea de ogive nucleare strategice și a rachetelor, avioanelor și submarinelor care le transportă.

New START a fost ultimul tratat privind controlul armamentului între cele două mari puteri nucleare ale lumii. Acesta permitea o singură prelungire, pe care Putin și fostul președinte american Joe Biden au convenit-o pentru cinci ani, în 2021.

Mai devreme în cursul zilei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este în continuare dispusă să poarte un dialog cu SUA dacă Washingtonul răspunde în mod constructiv la propunerea lui Putin.

„Ascultați, dacă vor exista răspunsuri constructive, desigur că vom purta un dialog”, le-a spus Peskov reporterilor.

Ultimul dintr-o serie de tratate nucleare

Noul START a fost ultimul dintr-o serie de acorduri nucleare între Moscova și Washington, care datează de mai bine de jumătate de secol, din perioada Războiului Rece.

Pe lângă stabilirea unor limite în privința numărului de arme atomice, aceste acorduri includeau regimuri de inspecție care, potrivit experților, au servit la construirea unui nivel de încredere între cei doi adversari nucleari, contribuind la crearea unei lumi mai sigure.

Dacă o altă înțelegere nu va înlocui tratatul, atunci analiștii din domeniul securității prevăd un mediu la nivel internațional mai periculos, cu un risc mai mare de erori de calcul. Forțate să se bazeze pe ipoteze pesimiste cu privire la intențiile celeilalte părți, SUA și Rusia ar avea un motiv să-și mărească arsenalele nucleare, mai ales că în prezent China încearcă să recupereze decalajul prin propria sa dezvoltare atomică rapidă.

Avertismentul transmis de șeful ONU

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat miercuri că desființarea realizărilor de zeci de ani în domeniul controlului armamentului „nu putea veni într-un moment mai prost – riscul utilizării unei arme nucleare este cel mai ridicat din ultimele decenii”.

El a îndemnat părțile să reia fără întârziere negocierile pentru a conveni asupra unui cadru succesor care să restabilească limite verificabile ale armamentului nuclear.

Întrebat despre informațiile privind negocierile dintre SUA și Rusia, purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a spus, într-o conferință de presă la sediul Națiunilor Unite din New York: „Este o perioadă foarte periculoasă în care să nu existe un cadru care să reglementeze aceste arme nucleare. Sperăm din tot sufletul că negocierile vor fi pozitive și fructuoase”.

Trump a afirmat că dorește să înlocuiască pactul New START cu un acord mai bun, care să includă și China. Însă Beijingul a refuzat negocierile cu Moscova și Washingtonul. China deține o fracțiune din numărul de ogive ale celor două puteri – aproximativ 600, comparativ cu aproximativ 4.000 pentru Rusia și SUA.

Reiterându-și această poziție joi, China a afirmat că expirarea tratatului este regretabilă și a îndemnat SUA să reia dialogul cu Rusia privind „stabilitatea strategică”.

Peskov a mai spus că Rusia va adopta o abordare responsabilă. Casa Albă a anunțat săptămâna aceasta că Trump va decide calea de urmat în ceea ce privește controlul armelor nucleare, pe care o va „clarifica în conformitate cu propriul calendar”.

Când a expirat pactul

A existat o confuzie cu privire la data exactă a expirării a pactului nuclear, dar Peskov a declarat că tratatul încetează joi seară.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a semnat tratatul cu președintele american de atunci, Barack Obama, în 2010, a afirmat miercuri că New START și predecesorii pactului sunt acum „de domeniul trecutului”.

Ministerul de Externe al Rusiei a transmis că Moscova consideră că tratatul nu mai este aplicabil și că ambele părți sunt libere să aleagă următoarele măsuri.

Ministerul de la Moscova a adăugat că Rusia este pregătită să ia „contramăsuri militare și tehnice decisive pentru a atenua potențialele amenințări suplimentare la adresa securității naționale”, dar este deschisă și la diplomație.

Ucraina, care se află în război cu Rusia începând din 2022, susține că expirarea tratatului este o consecință a eforturilor Rusiei de a realiza „fragmentarea arhitecturii globale de securitate” și a catalogat-o drept „un alt instrument de șantaj nuclear pentru a submina sprijinul internațional pentru Ucraina”.

Armele nucleare strategice sunt sisteme cu rază lungă de acțiune pe care fiecare parte le-ar utiliza pentru a lovi capitala, centrele militare și industriale ale celeilalte părți în cazul unui război nuclear.

Acestea sunt diferite de așa-numitele arme nucleare tactice, care au o putere mai mică și sunt concepute pentru lovituri limitate sau pentru utilizare pe câmpul de luptă.

Dacă nu ar fi constrânse de niciun acord, atunci Rusia și SUA ar putea, în decurs de câțiva ani, să desfășoare sute de focoase nucleare în plus față de limita de 1.550 prevăzută de pactul New START, spun experții.

„Transparența și previzibilitatea se numără printre beneficiile mai intangibile ale controlului asupra armamentului și stau la baza descurajării și stabilității strategice”, a declarat Karim Haggag, directorul Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.