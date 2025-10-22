Grupare care folosea legitimații false SRI pentru a urmări persoane, destructurată de DIICOT. Un fals „căpitan” SRI a recrutat foști militari 

În fruntea grupării se afla un bărbat care se recomanda în mod fraudulos drept angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate, precizează DIICOT într-un comunicat de presă.

El a recrutat mai mulți foști militari care au avut misiuni în teatrele de război sau pasionați de arme de foc care efectuau trageri în cadrul poligoanelor autorizate, potrivit anchetei DIICOT. În fața lor s-a prezentat drept „căpitan” SRI care „are sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret”.

„Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate au fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, pe tot parcursul acestora fiind utilizate diferite metode care le-au întărit convingerea că suspectul este ofițer al structurii de informații”, precizează DIICOT.

După recrutare, bărbatul le-a înmânat legitimații false SRI, stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul SRI. De asemenea, pe durata „misiunilor” pe care le dădea, le-a cerut să poarte armele personale. Potrivit DIICOT, bărbatul urmărea prin aceste misiuni obținerea facilă de beneficii materiale frauduloase.

Procurorii spun că, în perioada aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, „împreună sau sub coordonarea directă a suspectului, șase dintre persoanele recrutateau participat în mai multe pretinse misiuni pe raza județelor Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și a municipiului București, care au presupus urmărirea și identificarea unor persoane «suspecte», recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective”.

În dosarul DIICOT în care este cercetat falsul „căpitan” SRI, cele șase persoane au calitatea de „suspect”.

Pe timpul „misiunilor” primite, ei au intercaționat angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri în fața cărora s-au legitimat drept „angajați ai SRI, aflați în misiune”.

În acest dosar, sunt efectuate miercuri percheziții în șapte locații fiind cercetare infracțiuni de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.